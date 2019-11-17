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Em Domingos Martins

PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover

Alerta destaca que a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção. Rodovia está totalmente liberada no momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 11:01

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 11:01

Local onde encosta desceu na BR 262 e que lonas foram instaladas na beira da pista para conter barranco Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo informou que a BR 262 pode voltar a ser totalmente interditada a qualquer momento se chover. A rodovia segue totalmente liberada nos dois sentidos neste domingo (17). 
PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover
O alerta foi publicado pela PRF no Twitter nesta manhã. No comunicado, a instituição diz que "a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção".
O trecho da 262 em Domingos Martins que ficou bloqueado entre quinta-feira e sábado após as fortes chuvas que atingiram o Estado foi liberado no final da tarde de sábado e recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

INTERDIÇÃO ESTAVA PREVISTA POR 3 DIAS

Na última quinta-feira (14), o desmoronamento de uma barreira na altura do km 36 interditou por completo a BR 262. A encosta cedeu por volta das 8 horas em decorrência da chuva que atingiu a região. Muito barro, água e também árvores desceram da encosta para as margens da pista e bloquearam o tráfego.
Após uma avaliação inicial, o superintendente do Dnit no ES, Romeu Scheibe, estipulou que seriam necessários três dias para a limpeza completa da rodovia. No entanto, na sexta-feira (15), a via foi liberada parcialmente após limpeza e avaliação de segurança, e ficou operando em sistema pare e siga até a tarde sábado, quando foi completamente liberada.

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