PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover

07h30 - 17/11/2019 (domingo) - Situação da BR-262:



Pista totalmente liberada nos dois sentidos.



Porém, a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção.



A RODOVIA PODE SER INTERDITADA TOTALMENTE A QUALQUER MOMENTO, EM CASO DE CHUVA.



??Antecipe sua viagem.???