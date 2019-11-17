A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo informou que a BR 262 pode voltar a ser totalmente interditada a qualquer momento se chover. A rodovia segue totalmente liberada nos dois sentidos neste domingo (17).
PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover
O alerta foi publicado pela PRF no Twitter nesta manhã. No comunicado, a instituição diz que "a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção".
O trecho da 262 em Domingos Martins que ficou bloqueado entre quinta-feira e sábado após as fortes chuvas que atingiram o Estado foi liberado no final da tarde de sábado e recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
INTERDIÇÃO ESTAVA PREVISTA POR 3 DIAS
Na última quinta-feira (14), o desmoronamento de uma barreira na altura do km 36 interditou por completo a BR 262. A encosta cedeu por volta das 8 horas em decorrência da chuva que atingiu a região. Muito barro, água e também árvores desceram da encosta para as margens da pista e bloquearam o tráfego.
Após uma avaliação inicial, o superintendente do Dnit no ES, Romeu Scheibe, estipulou que seriam necessários três dias para a limpeza completa da rodovia. No entanto, na sexta-feira (15), a via foi liberada parcialmente após limpeza e avaliação de segurança, e ficou operando em sistema pare e siga até a tarde sábado, quando foi completamente liberada.