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Após deslizamento de terra

BR 262 é totalmente liberada para veículos, diz PRF

Com isso, não há mais retenção entre os quilômetros 22 e 38. Pela manhã, o trânsito ficou liberado parcialmente e funcionando em sistema de pare e siga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 18:50

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 18:50

BR 262 foi liberada totalmente para o tráfego de veículos Crédito: Luciano Ribeiro/Montanhas Capixabas
O trecho da BR 262, em Domingos Martins, que chegou a ser interditado por causa das chuvas na quinta (14), foi liberado totalmente no final da tarde deste sábado (16). A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com isso, não há mais retenção entre os quilômetros 22 e 38.  Pela manhã, o trânsito ficou liberado parcialmente e funcionando em sistema de pare e siga. Os carros estavam atravessando em comboio acompanhados de uma viatura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

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Segundo o Dnit, a liberação apenas parcial se fazia necessária por causa dos riscos que ainda existiam do asfalto ceder em alguns pontos da rodovia. 

INTERDIÇÃO ESTAVA PREVISTA POR 3 DIAS

Na última quinta-feira (14), o desmoronamento de uma barreira na altura do km 36 interditou por completo a BR 262.  A encosta cedeu por volta das 8 horas em decorrência da chuva que atinge a região e também o Estado. Muito barro, água e também árvores desceram da encosta às margens da pista e bloquearam o tráfego.
Após uma avaliação inicial, o o superintendente do Dnit no ES, Romeu Scheibe, estipulou que seriam necessários três dias para a limpeza completa da rodovia. No entanto, na sexta-feira (15), a via foi liberada parcialmente após limpeza e avaliação de segurança.

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