Dnit coloca lonas em barranco que desabou na BR 262

Por conta disso, foram instaladas lonas no local. A partir de segunda-feira (18), o órgão promete iniciar um trabalho de recuperação no local. "Olhando de frente, dá para ver uma altura de mais de 40 metros sem vegetação, que foi levada. Então são imagens que assustam realmente", disse o superintendente.

Apesar de a situação, Scheibe afirma que o barranco está estabilizado. O Dnit pede aos motoristas que não parem o carro próximo ao local para tirar fotos ou por qualquer outro motivo. "Tudo o que a gente não precisa é que os curiosos parem com os carros nessa margem. Fizemos sinalização com cones nessa margem justamente para evitar que as pessoas parem no acostamento, para evitar sobrepeso nessa área. Isso nos ajuda até que a gente consiga concluir o projeto de recuperação e executar essa obra, que vai ser necessária", afirmou.