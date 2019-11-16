Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas

Dnit coloca lonas em barranco que desabou na BR 262

Material é para impedir que o solo fique ainda mais molhado e outros deslizamentos aconteçam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 20:59

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 20:59

Trecho da BR 262 que foi atingido pela queda de um barranco por conta da chuva Crédito: Internauta
O trecho da BR 262 que ficou bloqueado nos dois sentidos desde quinta-feira (14) recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta. A informação é do  superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe. Segundo ele, esse trecho, o quilômetro 26, é o que merece mais atenção das autoridades.  "Em caso de chuva, a água vai bater em cima do trecho descoberto, porque não tem mais vegetação, e a tendência é que corra o material solto", afirmou. 
A rodovia foi liberada na tarde deste sábado (16). No dia anterior, os veículos estavam trafegando em sistema pare e siga, sendo escoltados por viaturas do Dnit. 

Chuva provoca queda de barranco na BR 262

Por conta disso, foram instaladas lonas no local. A partir de segunda-feira (18), o órgão promete iniciar um trabalho de recuperação no local. "Olhando de frente, dá para ver uma altura de mais de 40 metros sem vegetação, que foi levada. Então são imagens que assustam realmente", disse o superintendente. 
Apesar de a situação, Scheibe afirma que o barranco está estabilizado. O Dnit pede aos motoristas que não parem o carro próximo ao local para tirar fotos ou por qualquer outro motivo. "Tudo o que a gente não precisa é que os curiosos parem com os carros nessa margem. Fizemos sinalização com cones nessa margem justamente para evitar que as pessoas parem no acostamento, para evitar sobrepeso nessa área. Isso nos ajuda até que a gente consiga concluir o projeto de recuperação e executar essa obra, que vai ser necessária", afirmou. 

Veja Também

Apesar do ES permanecer em alerta máximo, chuva deve diminuir

Mortes, pessoas fora de casa e destruição: os números da chuva no ES

Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados