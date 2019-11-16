Dnit coloca lonas em barranco que desabou na BR 262

O trecho da BR 262 que ficou bloqueado nos dois sentidos desde quinta-feira (14) recebeu lonas para evitar que mais terra desça da encosta. A informação é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe. Segundo ele, esse trecho, o quilômetro 26, é o que merece mais atenção das autoridades. "Em caso de chuva, a água vai bater em cima do trecho descoberto, porque não tem mais vegetação, e a tendência é que corra o material solto", afirmou.
A rodovia foi liberada na tarde deste sábado (16). No dia anterior, os veículos estavam trafegando em sistema pare e siga, sendo escoltados por viaturas do Dnit.
Chuva provoca queda de barranco na BR 262
Por conta disso, foram instaladas lonas no local. A partir de segunda-feira (18), o órgão promete iniciar um trabalho de recuperação no local. "Olhando de frente, dá para ver uma altura de mais de 40 metros sem vegetação, que foi levada. Então são imagens que assustam realmente", disse o superintendente.
Apesar de a situação, Scheibe afirma que o barranco está estabilizado. O Dnit pede aos motoristas que não parem o carro próximo ao local para tirar fotos ou por qualquer outro motivo. "Tudo o que a gente não precisa é que os curiosos parem com os carros nessa margem. Fizemos sinalização com cones nessa margem justamente para evitar que as pessoas parem no acostamento, para evitar sobrepeso nessa área. Isso nos ajuda até que a gente consiga concluir o projeto de recuperação e executar essa obra, que vai ser necessária", afirmou.