Alagamento provocado pela chuva na Rua dos Jornalistas em Novo Horizonte, de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Apesar do ES permanecer em alerta máximo, chuva deve diminuir

De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, se antes existia a preocupação de voltar a chover forte neste domingo (17), agora a expectativa é de que o tempo melhore.

"A previsão mudou para melhor. Há chuva, mas a expectativa é que não chova tanto como foi anunciado no começo da semana. A intensidade vai ser um pouco menor, de acordo com os órgãos de meteorologia. Nós ainda estamos em alerta máximo, mas os cinco municípios que estavam na categoria de alerta muito alto caíram de categoria e agora temos 10 municípios em alerta alto", afirmou.

Apesar disso, o tenente-coronel fez questão de ressaltar que os trabalhos continuam e ainda há risco de desabamento de encosta. "Enquanto estivermos com os municípios em alerta alto, o Espírito Santo segue em alerta máximo. O excesso de chuva, que caiu nos últimos dias, junto com qualquer quantidade de chuva que tivermos a partir de agora pode gerar um gatilho e provocar deslizamento de terra, queda de encostas. Por isso, os nossos trabalhos não param", garantiu Borges.

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LOCAIS COM RISCO ALTO DE DESLIZAMENTO