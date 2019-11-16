Cesan retoma abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

O abastecimento de água para bairros de Vitória, Serra e Fundão foi retomado, porém com vazão reduzida, neste sábado (19). O fornecimento de água havia sido interrompido na sexta-feira (15), devido à alta turbidez (barro) na água do Rio Santa Maria da Vitória, provocada pelas chuvas dos últimos dias.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan recomenda à população que reduza o consumo e evite o desperdício. Atendimento ao cliente é feito pelo telefone 115.
Confira a lista de bairros onde a vazão está reduzida:
- VITÓRIA
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- República
- Segurança do Lar
- Solon Borges
- SERRA
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Azul
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- De Fátima
- Diamantina
- Direção
- Eldorado
- Enseada das Garças
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- Jose de Anchieta II
- Jose de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Mirante da Praia
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praia Grande
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rio Preto
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
- Vila Tongo
- FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Vila Tongo