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Chuva no ES

Cesan retoma abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

A Companhia Espírito Santense de Saneamento ressalta que a vazão ainda é reduzida e recomenda que os moradores economizem água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 19:00

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 19:00

Rio Santa Maria da Vitória, onde é feita a captação de água da Cesan Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
O abastecimento de água para bairros de VitóriaSerra Fundão  foi retomado, porém com vazão reduzida, neste sábado (19). O fornecimento de água havia sido interrompido na sexta-feira (15), devido à alta turbidez (barro) na água do Rio Santa Maria da Vitória, provocada pelas chuvas dos últimos dias.
A  Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan recomenda à população que reduza o consumo e evite o desperdício. Atendimento ao cliente é feito pelo telefone 115.
Confira a lista de bairros onde a vazão está reduzida:
  • VITÓRIA
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Pontal de Camburi
  • República
  • Segurança do Lar
  • Solon Borges
  • SERRA
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Azul
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Das Laranjeiras
  • De Fátima
  • Diamantina
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  • Eldorado
  • Enseada das Garças
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
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  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
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  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta
  • Jose de Anchieta II
  • Jose de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata da Serra
  • Mirante da Praia
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Zelândia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praia Grande
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rio Preto
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cassia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso
  • Vila Nova de Colares
  • Vila Tongo
  • FUNDÃO
  • Costa Azul
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Vila Tongo

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