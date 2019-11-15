Turbidez na água faz Cesan parar abastecimento em Vitória, Serra e Fundão

Segundo a Cesan, o abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições de tratamento. A Cesan recomenda à população que reduza o consumo e evite o desperdício. Atendimento ao cliente pelo telefone 115.
CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS
VITÓRIA
Antônio Honório
Boa Vista
Goiabeiras
Jabour
Jardim Camburi
Jardim da Penha
Maria Ortiz
Mata da Praia
Morada de Camburi
Pontal de Camburi
República
Segurança do Lar
Solon Borges
SERRA
Alterosas
André Carloni
Balneário Carapebus
Barcelona
Bicanga
Boa Vista I
Boa Vista II
Boulevard Lagoa
Camará
Cantinho do Céu
Carapina Grande
Castelândia
Central Carapina
Chácara Parreiral
Cidade Continental
Civit I
Civit II
Colina Laranjeiras
Conjunto Carapina I
Conjunto Jacaraípe
Costa Azul
Costa Dourada
Costabela
Das Laranjeiras
De Fátima
Diamantina
Direção
Eldorado
Enseada das Garças
Enseada Jacaraípe
Estância Monazítica
Eurico Sales
Feu Rosa
Guaraciaba
Hélio Ferraz
Jardim Atlântico
Jardim Carapina
Jardim Limoeiro
Jardim Tropical
José de Anchieta
Jose de Anchieta II
Jose de Anchieta III
Lagoa de Carapebus
Lagoa de Jacaraípe
Laranjeiras Velha
Manguinhos
Manoel Plaza
Marbella
Maringá
Mata da Serra
Mirante da Praia
Morada Laranjeiras
Nova Almeida
Nova Zelândia
Novo
Novo Horizonte
Novo Porto Canoa
Ourimar
Parque das Gaivotas
Parque Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Parque Residencial Nova Almeida
Parque Residencial Tubarão
Parque Santa Fé
Planalto de Carapina
Planície da Serra
Polo Industrial Tubarão
Portal de Jacaraípe
Porto Canoa
Porto Dourado
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Praia de Carapebus
Praia Grande
Praiamar
Reis Magos
Residencial Jacaraípe
Residencial Vista do Mestre
Rio Preto
Rosário de Fátima
Santa Luzia
Santa Rita de Cassia
São Diogo I
São Diogo II
São Francisco
São Geraldo
São João
São Patrício
São Pedro
Serra Dourada I
Serra Dourada II
Serra Dourada III
Serramar
Solar de Anchieta
Taquara I
Taquara II
Valparaíso
Vila Nova de Colares
Vila Tongo
FUNDÃO
Costa Azul
Direção
Enseada das Garças
Mirante da Praia
Praia Grande
Vila Tongo