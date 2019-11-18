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Previsão do tempo

Chuva volumosa deve atingir Norte do ES nesta segunda-feira

Segundo o Climatempo, São Mateus e Nova Venécia serão dois dos municípios atingidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:54

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:54

Tempo chuvoso no Estado Crédito: Vitor Jubini
Chuva volumosa deve atingir Norte do ES nesta segunda-feira
A previsão do tempo para esta segunda-feira (18) é de chuva volumosa para o Norte do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a água deve atingir municípios como São Mateus e Nova Venécia. Na Grande Vitória, nas cidades serranas e nas outras regiões capixabas, a chuva deve cair de fraca a moderada nas próximas 48 horas.

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De acordo com nota publicada pelo Climatempo, "a chuva vai e volta, mas os períodos de estiagem, se ocorrerem, serão breves. Durante a terça-feira (19), todo o Espírito Santo permanece com muita nebulosidade e chuva frequente, que pode cair a qualquer hora do dia, mas de fraca a moderada intensidade. Há possibilidade de mormaço e alguns momentos sem chuva". 
Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de atenção para o Espírito Santo por conta da possibilidade de chuvas fortes acompanhadas de vento e raios. O alerta é válido das 9h às 23h desta segunda-feira (18). Apenas a Região Sul do Estado não está contemplada no alerta. O órgão orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam eventuais recomendações da Defesa Civil e demais autoridades.
Clique na seta (play) para acompanhar a formação das frentes frias que vão atingir o Estado.

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