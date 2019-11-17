Previsão do tempo aponta para chuvas fortes no ES nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de atenção para o Espírito Santo por conta da possibilidade de chuvas fortes acompanhadas de vento e raios. O alerta é válido das 9 às 23 horas desta segunda-feira (18).
Apenas a Região Sul do Estado não está contemplada no alerta. O órgão orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam eventuais recomendações da Defesa Civil e demais autoridades.
Clique na seta (play) para acompanhar a formação das frentes frias que vão atingir o Estado.
Segundo previsão do Climatempo, a passagem de outra frente fria fará com que áreas de instabilidade continuem sobre o Estado pelo menos até quinta-feira (21), provocando mais chuvas em todas as regiões do Espírito Santo.
Ventos marítimos mais fortes devem manter o tempo instável na quarta (20) e na quinta (21). De acordo com o Climatempo, na quarta, o vento marítimo deve soprar com mais força novamente sobre o Estado, aumentando a umidade no ar. Isto deve intensificar a chuva por todo o Estado. Nos últimos dias, a soma de quatro fatores, inclusive a massa de ar vindo do oceano, causou as fortes chuvas da última semana.
Na quinta o tempo também deve ficar chuvoso. Ainda é alto o risco para deslizamento de terra nas regiões onde o solo ficou encharcado pela chuva dos últimos dias, informa o instituto.