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Previsão do tempo

Veja os dias em que pode voltar a chover forte no ES

Tempo deve continuar instável nos próximos dias, segundo previsão do Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 14:20

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 14:20

Alagamento provocado pela chuva dos últimos dias na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte Crédito: Vitor Jubini
O tempo instável e as chuvas devem continuar nos próximos dias no Espírito Santo. Segundo previsão do Climatempo, a passagem de outra frente fria fará com que áreas de instabilidade continuem sobre o Estado pelo menos até quinta-feira (21), provocando mais chuvas em todas as regiões do Espírito Santo.
Veja os dias em que pode voltar a chover forte no ES
Para o resto do domingo e na segunda, a previsão é de que a chuva mais volumosa caia sobre o Norte do Estado, atingindo a região de São Mateus e Nova Venécia, por exemplo.
Na Grande Vitória, nas cidades serranas e nas outras regiões capixabas, a chuva deve cair de fraca a moderada nas próximas 48 horas, porém a qualquer hora. A chuva vai e volta, mas os períodos de estiagem, se ocorrerem, serão breves, segundo o Climatempo. 

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Na terça (19), todo o Espírito Santo deve permanecer com muita nebulosidade e chuva frequente,  que pode cair a qualquer hora do dia, mas com fraca a moderada intensidade. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de mormaço e alguns momentos sem chuva.

VENTO MARÍTIMO MAIS FORTE

Se até terça as chuvas devem ser em menor intensidade, a previsão é que temporais mais fortes cheguem na quarta (20) e na quinta (21). De acordo com o Climatempo, na quarta, o vento marítimo deve soprar com mais força novamente sobre o Estado, aumentando ainda mais a umidade no ar. Isto deve intensificar a chuva por todo o Estado. Na quinta o tempo também deve ficar chuvoso.
Mesmo com a previsão de enfraquecimento da chuva em algumas áreas do Estado entre o domingo e a terça, ainda é alto o risco para deslizamento de terra nas regiões onde o solo ficou encharcado pela chuva dos últimos dias, informa o instituto.
Permanece também a preocupação com o transbordamento de córregos e rios, pois o nível de vários deles se elevou muito por causa da chuva desta última semana.

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