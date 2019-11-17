Veja os dias em que pode voltar a chover forte no ES

Alagamento provocado pela chuva dos últimos dias na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte Crédito: Vitor Jubini

pelo menos até quinta-feira (21), provocando mais chuvas em todas as regiões do Espírito Santo. O tempo instável e as chuvas devem continuar nos próximos dias no Espírito Santo . Segundo previsão do Climatempo, a passagem de outra frente fria fará com que áreas de instabilidade continuem sobre o Estado, provocando mais chuvas em todas as regiões do Espírito Santo.

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Para o resto do domingo e na segunda, a previsão é de que a chuva mais volumosa caia sobre o Norte do Estado, atingindo a região de São Mateus Nova Venécia , por exemplo.

Na Grande Vitória , nas cidades serranas e nas outras regiões capixabas, a chuva deve cair de fraca a moderada nas próximas 48 horas, porém a qualquer hora. A chuva vai e volta, mas os períodos de estiagem, se ocorrerem, serão breves, segundo o Climatempo.

Na terça (19), todo o Espírito Santo deve permanecer com muita nebulosidade e chuva frequente, que pode cair a qualquer hora do dia, mas com fraca a moderada intensidade. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de mormaço e alguns momentos sem chuva.

VENTO MARÍTIMO MAIS FORTE

Se até terça as chuvas devem ser em menor intensidade, a previsão é que temporais mais fortes cheguem na quarta (20) e na quinta (21). De acordo com o Climatempo, na quarta, o vento marítimo deve soprar com mais força novamente sobre o Estado, aumentando ainda mais a umidade no ar. Isto deve intensificar a chuva por todo o Estado. Na quinta o tempo também deve ficar chuvoso.

Mesmo com a previsão de enfraquecimento da chuva em algumas áreas do Estado entre o domingo e a terça, ainda é alto o risco para deslizamento de terra nas regiões onde o solo ficou encharcado pela chuva dos últimos dias, informa o instituto.