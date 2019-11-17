Perdeu placa de carro após chuva em Vitória? Saiba onde encontrar

Diversas placas de veículos foram recolhidas pela Guarda Municipal de Vitória após as fortes chuvas registradas na Capital nos últimos dias. As placas estão disponíveis para retirada na Base da Guarda na Ilha de Santa Maria.
Os interessados em reaver suas placas podem comparecer no endereço Rua Hermes Cury Carneiro, 110, Ilha de Santa Maria, Vitória. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 à 1h e aos sábados e domingos, das 7h às 19h.
MULTA
A multa aplicada para os condutores que dirigem sem a placa é de R$293,47 e mais 7 pontos na carteira, e é considerada uma infração gravíssima.
"Nossos agentes de trânsito sabem da situação das fortes chuvas e estão orientando os motoristas para que possam se regularizar o mais breve possível", disse o subsecretário da Guarda Municipal, Edvandro Sipolatti Esguersoni.
Com informações da Prefeitura de Vitória