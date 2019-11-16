Prefeitura emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória

A Prefeitura de Vitória emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra e rolamento de rochas para 51 bairros da Capital. Entre os locais, estão Mata da Praia, Jardim Camburi, Jucutuquara, Bento Ferreira, Gurigica e Bonfim. A recomendação é que moradores em regiões de risco se abriguem em locais seguros até que as chuvas passem.
A mensagem emitida por meio do aplicativo Vitória Online lista 51 bairros que possuem áreas de risco e estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal. De acordo com o órgão, mesmo dentro de regiões planas existe algum tipo de risco. Confira a lista abaixo dos bairros que estão em alerta na Capital.
- Ariovaldo Favalessa
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoíra
- Centro
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Cruzamento
- Bairro da Penha
- Bairro de Lourdes
- Bairro do Cabral
- Bairro do Moscoso
- Enseada do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Príncipe
- Itararé
- Jardim Camburi
- Jesus de Nazareth
- Joana D'Arc
- Jucutuquara
- Maruípe
- Mata da Praia
- Monte Belo
- Nazareth
- Piedade
- Praia do Suá
- Redenção
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Lúcia
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
O alerta é feito sempre que o volume de chuva em Vitória ultrapassa os 100 milímetros. Segundo a Defesa Civil, o acúmulo de água aumenta a chance de movimentação de solo, favorecendo deslizamentos de terra. O alerta só é retirado depois de um período de 72 horas sem precipitações.