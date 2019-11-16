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Prefeitura emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória

Pontos da Capital estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal. Recomendação é que moradores em regiões de risco se abriguem em locais seguros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 19:35

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 19:35

Prefeitura de Vitória emitiu alerta de risco de deslizamento de terra e rocha em 51 bairros da Capital Crédito: Reprodução/Vitória Online
Prefeitura de Vitória emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra e rolamento de rochas para 51 bairros da Capital. Entre os locais, estão Mata da Praia, Jardim Camburi, Jucutuquara, Bento Ferreira, Gurigica e Bonfim. A recomendação é que moradores em regiões de risco se abriguem em locais seguros até que as chuvas passem. 
A mensagem emitida por meio do aplicativo Vitória Online lista 51 bairros que possuem áreas de risco e estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal. De acordo com o órgão, mesmo dentro de regiões planas existe algum tipo de risco. Confira a lista abaixo dos bairros que estão em alerta na Capital.
  • Ariovaldo Favalessa
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Caratoíra
  • Centro
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Cruzamento
  • Bairro da Penha
  • Bairro de Lourdes
  • Bairro do Cabral
  • Bairro do Moscoso
  • Enseada do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Príncipe
  • Itararé
  • Jardim Camburi
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D'Arc
  • Jucutuquara
  • Maruípe
  • Mata da Praia
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Piedade
  • Praia do Suá
  • Redenção
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Lúcia
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
O alerta é feito sempre que o volume de chuva em Vitória ultrapassa os 100 milímetros. Segundo a Defesa Civil, o acúmulo de água aumenta a chance de movimentação de solo, favorecendo deslizamentos de terra. O alerta só é retirado depois de um período de 72 horas sem precipitações.

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