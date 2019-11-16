Prefeitura emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória

A mensagem emitida por meio do aplicativo Vitória Online lista 51 bairros que possuem áreas de risco e estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal. De acordo com o órgão, mesmo dentro de regiões planas existe algum tipo de risco. Confira a lista abaixo dos bairros que estão em alerta na Capital.

O alerta é feito sempre que o volume de chuva em Vitória ultrapassa os 100 milímetros. Segundo a Defesa Civil, o acúmulo de água aumenta a chance de movimentação de solo, favorecendo deslizamentos de terra. O alerta só é retirado depois de um período de 72 horas sem precipitações.