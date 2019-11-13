Como o ES foi de altas temperaturas a chuvas fortes em poucos dias

"A gente colhe o que planta e também colhemos o que desmatamos. Esses alertas servem para refletirmos. No entorno de Alegre não há árvores. É preciso melhorar a arborização urbana. Uma árvore diminui a temperatura de 3 a 4 °C. Existe todo um contexto referente ao planejamento da cidade. A palavra do momento é adaptação. Temos que nos adaptar e fazer a nossa parte, pois essa é uma responsabilidade compartilhada entre população e poder público. É preciso planejamento para as chuvas de verão e eventos que acontecem todo ano, com orientações sobre lixos, encostas, postes e etc., em reuniões com a população"