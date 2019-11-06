Alegre bate recorde de calor no ES e temperatura chega a quase 41°C

A partir desta quarta-feira, mesmo com uma frente fria que se aproxima, a temperatura cai, mas continua acima dos 30°C em boa parte do Estado. Em Alegre, a temperatura máxima pode cair até 6,9°C, de acordo com o Climatempo. Até o domingo (11), tem previsão de algumas pancadas de chuva apenas para o Sul do Espírito Santo. Não deve chover em Vitória.