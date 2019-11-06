Alegre bate recorde de calor no ES e temperatura chega a quase 41°C

O morador de Alegre, no Sul do Estado, enfrentou um calor intenso nesta terça-feira (05). A cidade bateu recorde de calor no Espírito Santo, registrando uma temperatura máxima de quase 41° (40,9°C).
Três cidades do Espírito tiveram temperaturas acima dos 40°C na terça: Alegre, Alfredo Chaves (40,4°) e Marilândia. (40,3°). Vitória teve uma máxima de 37,6°, mas a sensação térmica chegou a 45°.
Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgados pelo Climatempo. Até mesmo na Região Serrana, onde as temperaturas ficam mais baixas, o calor não ficou de fora. Santa Teresa registrou 32,1°C.
A partir desta quarta-feira, mesmo com uma frente fria que se aproxima, a temperatura cai, mas continua acima dos 30°C em boa parte do Estado. Em Alegre, a temperatura máxima pode cair até 6,9°C, de acordo com o Climatempo. Até o domingo (11), tem previsão de algumas pancadas de chuva apenas para o Sul do Espírito Santo. Não deve chover em Vitória.