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Barra do Sahy

Vídeo surpreendente mostra capixaba surfando grande onda em Aracruz

O surfista Rodrigo Cardoso, de 25 anos, conversou com a reportagem de A Gazeta; por telefone, ele narrou a experiência que, segundo o capixaba, 'é coisa de outro mundo, que só o surfista sabe o que é'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 22:10

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 22:10

Surfista Rodrigo Cardoso na Barra do Sahy, em Aracruz Crédito: @strayafilmes | Instagram
O sonho de consumo de todo surfista: "pegar" uma onda assim quando o mar "tá grande". A experiência no vídeo é do capixaba Rodrigo Cardoso, de 25 anos. O fato aconteceu na última segunda-feira (4) na Barra do Sahy, em Aracruz. As imagens são de @strayafilmes.

VEJA VÍDEO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o surfista falou um pouco sobre a experiência. Rodrigo diz que costuma surfar no local, mas que esta onda, do vídeo, não é uma onda fácil. "Lá não tem onda frequentemente, e sim quando o mar tá bem grande, e aí fica em uma qualidade excelente, a nível internacional", contou.
Questionado sobre quantos metros tem a onda do vídeo, o surfista estima. "Acredito que tenha, de face  colocando que tenho 1,73m de altura  talvez uns 3 metros de onda. A sensação é maravilhosa, de pegar um tubo no mar. É coisa de outro mundo, que só o surfista sabe o que é. É muito bom", descreveu o rapaz.

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Apesar da imagem impressionante, Rodrigo disse que foi reconhecido como o surfista que pegou a 3ª maior onda do Brasil  de 8,4m, que foi no Pico da Avalanche, em Vila Velha, no meio deste ano, em uma época de forte ressaca. "Estou acostumado com esse tipo de condição, mas é sempre uma experiência nova. Foi maravilhoso", concluiu.
Rodrigo Cardoso no Pico da Avalanche, em Vila Velha, quando surfou uma onda de 8,4 metros Crédito: Gabriel Henriques

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