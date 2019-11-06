Vídeo surpreendente mostra capixaba surfando grande onda em Aracruz

O sonho de consumo de todo surfista: "pegar" uma onda assim quando o mar "tá grande". A experiência no vídeo é do capixaba Rodrigo Cardoso, de 25 anos. O fato aconteceu na última segunda-feira (4) na Barra do Sahy, em Aracruz. As imagens são de @strayafilmes.
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Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o surfista falou um pouco sobre a experiência. Rodrigo diz que costuma surfar no local, mas que esta onda, do vídeo, não é uma onda fácil. "Lá não tem onda frequentemente, e sim quando o mar tá bem grande, e aí fica em uma qualidade excelente, a nível internacional", contou.
Questionado sobre quantos metros tem a onda do vídeo, o surfista estima. "Acredito que tenha, de face colocando que tenho 1,73m de altura talvez uns 3 metros de onda. A sensação é maravilhosa, de pegar um tubo no mar. É coisa de outro mundo, que só o surfista sabe o que é. É muito bom", descreveu o rapaz.
Apesar da imagem impressionante, Rodrigo disse que foi reconhecido como o surfista que pegou a 3ª maior onda do Brasil de 8,4m, que foi no Pico da Avalanche, em Vila Velha, no meio deste ano, em uma época de forte ressaca. "Estou acostumado com esse tipo de condição, mas é sempre uma experiência nova. Foi maravilhoso", concluiu.