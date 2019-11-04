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Linhares

Ressaca com ondas gigantes atinge praia de Regência, no Norte do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na última sexta-feira (1) sobre a possibilidade de ventos fortes e ressaca na região; Associação de Surf local registrou um vídeo que impressiona da praia de Regência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 18:15

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 18:15

Ressaca no mar de Regência, em Linhares Crédito: Associação de Surf de Linhares | Instagram
A Associação de Surf de Linhares publicou um vídeo no Instagram mostrando a forte ressaca que atinge a praia de Regência, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (4). As imagens são impressionantes, e mostram as grandes ondas quebrando em frente ao Projeto Tamar da região.

VEJA VÍDEO

Marinha do Brasil tinha emitido um alerta para ventos fortes e ressaca na região de Regência na sexta-feira (1), e o aviso é válido até a noite desta segunda-feira (4).
Até o dia 6, a Marinha diz que há um alerta para intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão que poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 quilômetros por hora, no litoral do Espírito Santo, entre a noite desta segunda e o dia de quarta-feira (6).
A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura Municipal de Linhares se houve algum prejuízo no local, e se a Defesa Civil Municipal está monitorando o caso. O órgão respondeu que não foi comunicado sobre o evento, mas que enviará uma equipe da Defesa Civil ao local para avaliar a situação. Qualquer ocorrência deste tipo deve ser registrada por meio do telefone (27) 99983-5661.

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