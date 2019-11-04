Ressaca com ondas gigantes atinge praia de Regência, no Norte do ES

Até o dia 6, a Marinha diz que há um alerta para intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão que poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 quilômetros por hora, no litoral do Espírito Santo, entre a noite desta segunda e o dia de quarta-feira (6).

A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura Municipal de Linhares se houve algum prejuízo no local, e se a Defesa Civil Municipal está monitorando o caso. O órgão respondeu que não foi comunicado sobre o evento, mas que enviará uma equipe da Defesa Civil ao local para avaliar a situação. Qualquer ocorrência deste tipo deve ser registrada por meio do telefone (27) 99983-5661.