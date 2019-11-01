Marinha emite alerta de ondas de até 3,5 metros e ressaca no ES

Ondas de até 3,5 metros podem chegar ao litoral capixaba até segunda-feira (04), alerta a Marinha do Brasil. O fenômeno é causado devido a passagem de um sistema frontal pelo oceano que pode provocar agitação marítima.
O mar agitado pode resultar também em ressaca na praia de Regência, no Norte do Espírito Santo, neste final de semana. O órgão orienta tentar evitar contato com mar.
O sábado (02) e o domingo (03) dos capixabas devem ser marcado ainda por fortes chuvas, raios, ventos e queda de granizo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
O alerta é válido para 14 cidades do Sul do Estado. São elas: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, Ibitirama, Urupí, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e São José do Calçado.