Marinha emite alerta de ondas de até 3,5 metros e ressaca no ES

O alerta é válido para 14 cidades do Sul do Estado. São elas: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, Ibitirama, Urupí, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e São José do Calçado.