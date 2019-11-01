Previsão de sol e chuva fraca para o feriado de Finados no litoral do ES

Novembro chega com tempo instável no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (2), Dia de Finados, será de sol entre algumas nuvens e chuva fraca, no início da manhã, em toda faixa litorânea do Espírito Santo. Não há expectativa de chuva nas demais áreas. A temperatura do dia diminui um pouco em todas as regiões capixabas.
O domingo será de tempo estável em todo o Espírito Santo. Predomínio de sol e não há expectativa de chuva no Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e na Grande Vitória. As rajadas podem ser fortes em alguns momentos, ainda segundo o Incaper.