Previsão do tempo: quinta-feira com sol e calor em todo o ES

O calor continua forte, principalmente no período da tarde, para o capixaba nesta quinta-feira (19). O ar seco que está associado com um sistema de alta pressão deixa o dia com poucas nuvens e sol forte sem expectativa de chuva no Estado. Os ventos podem soprar com com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e a Região Metropolitana.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na capital do Estado as temperaturas registram a mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas demais regiões da Grande Vitória, a mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.
Na Região Norte e Nordeste, o termômetro a mesma temperatura com a minima de 17 °C e máxima de 34 °C.
É na Região Serrana, nas áreas mais elevadas, que a o dia começa com a menor temperatura, com a 12 °C, mas ao longo do dia a chega máxima de 34 °C.
Já na Região Sul, nas áreas menos elevadas, é onde o calor será mais forte, com mínima de 22 °C e máxima de 39 °C.