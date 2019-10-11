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Previsão do tempo: sol e tempo firme em todo o Espírito Santo

Uma massa de ar seco e quente que está sobre a Região Sudeste deixa o tempo com temperaturas altas no Estado neste sábado (12)

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 17:01

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

11 out 2019 às 17:01
Praia de Coqueiral de Aracruz Crédito: Ricardo Medeiros
Para quem quiser aproveitar o final de semana ao ar livre, pode se preparar, pois o tempo continuará firme e o sol aparece forte em todas as áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Neste sábado (12), uma massa de ar seco e quente está sobre a Região Sudeste.
Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima de 31°C.
Na Região Sul do Estado, assim como nas demais áreas, também não há expectativa de chuva e as temperaturas ficam entre 19°C e 32°C.
Já na Região Norte, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima chega a 32°C.
E o clima na região Serrana fica um pouco mais ameno, com a temperatura mínima de 14°C e a máxima não ultrapassa os 28°C.

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