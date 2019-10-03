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Temperaturas

Previsão do tempo: final de semana com possibilidade de chuva no ES

As temperaturas começam a mudar a partir desta sexta-feira (04). A mínima em Vitória é de 20°C e a máxima de 26°C

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 19:31

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

03 out 2019 às 19:31
Tempo nublado em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza
Para aqueles que tinham planos de ir à praia, talvez não seja mais possível curtir o calorzão. Isso porque o tempo no final de semana para os capixabas deve ser instável, com possibilidades de chuva.
As temperaturas já começam a mudar a partir desta sexta-feira (04), segundo os institutos meteorológicos Incaper e Inpe. O sol aparece entre nuvens na metade norte do Espírito Santo e em trechos das regiões Serrana e Grande Vitória, onde são esperadas chuvas rápidas e isoladas em alguns momentos do dia. Na Capital, a temperatura mínima fica em 20 ºC e máxima de 26 °C. Nas demais áreas, o sol predomina e não há possibilidade de chuva. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas podem ser observadas rajadas em alguns momentos.
Já no sábado (05), o céu estará parcialmente nublado e pode chover nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, com temperaturas entre 14°C (mínima) e 29 °C (máxima).
Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima na Capital é de 19 °C e a máxima de 29 °C. No sul do Estado, não deve chover. A temperatura mínima fica em de 17 ºC e a máxima 32 ºC. Por fim, na região Serrana, os termômetros podem cair em até 14°C e a máxima fica em 27°C.
No domingo (06), o sol volta a aparecer entre nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva e as temperaturas seguem em elevação. Na capital, a mínima é de 21°C e a máxima de 29º C.

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