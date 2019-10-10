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Maior do ano

Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca

Ian Vaz venceu o "Prêmio Gigantes do Brasil" ao pegar uma onda de 11,2 metros na altura da Praia da Costa

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 10:27

Publicado em 

10 out 2019 às 10:27
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Temos o prazer de anunciar o vencedor do primeiro Prêmio Gigantes do Brasil. O carioca @iangebaravaz pegou uma bomba de 11,2m de face na Laje da Avalanche, em Vila Velha, Espírito Santo, e merecidamente conquistou a premiação de R$ 7 mil, além de uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré. As ondas foram medidas por @DouglasNemes, oceanógrafo físico da UFRJ, com apoio do nosso embaixador @carlosburle e do staff do Prêmio. Passe a imagem para o lado e veja como foi essa onda incrível. ⠀ Ian já passou por uma avaliação com especialistas do staff e está apto a participar no nosso desafio internacional de tow-in em Nazaré. Parabéns também à @strayafilmes, que captou esse momento alucinante e leva a premiação de R$ 3 mil. Obrigado a todos os participantes! ⠀ Confira os primeiros colocados do Gigantes do Brasil: 1- Ian Vaz 11,2 metros 2- Caio Vaz 9,8m 3- Stephan Figueredo 8,4m 3- Rodrigo Cardozo 8,4m 4- Ruan Polessa 8,1m 4- Felipe Cesarano 8,1m ⠀⠀ Patrocinadores #GigantesDeNazaré Patrocinador Master/Master Sponsor: @brewhood_beer ⠀ Patrocinador Gold/Gold Sponsors: @polissucos ⠀ Apoio/Supporters: @praiadonortenazare @municipiodanazare @nazarewaterfun @perfectwaveseurope @lapateam #LyraShipping •••• •••• •••• •••• #GigantesDeNazaré #PremioGigantesDoBrasil #Surf #Surfing #BigWave #BigWaves #BigWaveTour #Towinsurfing #Wave #BigRider #Nazare #NazarePortugal #Portugal #Aventura #Adrenalina #Onda #OndasGigantes #surfbrasil #espiritosanto #vilavelha

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Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca
O surfista carioca Ian Vaz venceu o "Prêmio Gigantes do Brasil" ao pegar uma onda de 11,2 metros na altura da Praia da Costa, em Vila Velha, em julho desde ano, na região conhecida como "Laje da Avalanche". Ele conquistou a premiação de R$ 7 mil, além de uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré.
Segundo informações do perfil Gigantes de Nazaré no Instagram, as ondas foram medidas pelo oceanógrafo físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Douglas Nemes, com o apoio do surfista de onda gigantes Carlos Burle e do staff do Prêmio.

OS PRIMEIROS COLOCADOS

  1. Ian Vaz 11,2 metros
  2. Caio Vaz 9,8m
  3. Stephan Figueredo 8,4m
  4. Rodrigo Cardozo 8,4m
  5. Ruan Polessa 8,1m
  6. Felipe Cesarano 8,1m

O PRÊMIO

O Prêmio Gigantes do Brasil elegeu a maior onda surfada no Brasil na temporada de 2019. Além disso, também foi disponibilizada uma premiação financeira e uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré, desafio internacional de tow-in no lendário pico português.

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