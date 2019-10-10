Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca
O surfista carioca Ian Vaz venceu o "Prêmio Gigantes do Brasil" ao pegar uma onda de 11,2 metros na altura da Praia da Costa, em Vila Velha, em julho desde ano, na região conhecida como "Laje da Avalanche". Ele conquistou a premiação de R$ 7 mil, além de uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré.
Segundo informações do perfil Gigantes de Nazaré no Instagram, as ondas foram medidas pelo oceanógrafo físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Douglas Nemes, com o apoio do surfista de onda gigantes Carlos Burle e do staff do Prêmio.
OS PRIMEIROS COLOCADOS
- Ian Vaz 11,2 metros
- Caio Vaz 9,8m
- Stephan Figueredo 8,4m
- Rodrigo Cardozo 8,4m
- Ruan Polessa 8,1m
- Felipe Cesarano 8,1m
O PRÊMIO
O Prêmio Gigantes do Brasil elegeu a maior onda surfada no Brasil na temporada de 2019. Além disso, também foi disponibilizada uma premiação financeira e uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré, desafio internacional de tow-in no lendário pico português.