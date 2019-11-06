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Frente fria se aproxima do ES e tempo fica abafado

Nebulosidade aumenta, mas a frente fria  não terá força para diminuir a sensação de calor. Nesta quarta-feira, Vitória registra mínima de 23°C e máxima de 35°C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 22:36

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 22:36

Sol e calor levam moradores para a praia, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo, mas não terá força para mudar o tempo nos próximos dias. Nesta quarta-feira (6) o clima ainda permanece quente e seco na maioria das regiões do Estado. A sensação de calor e de abafamento ainda será grande. 
Esta frente fria chega na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e provoca aumento da nebulosidade no Estado, mas só tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde para o sul capixaba. Cidades como Alegre e Alfredo Chaves, que registraram mais de 40°C, podem ter um pouco de chuva e a temperatura vai baixar. Porém, nas áreas ao norte do Espírito Santo o calor de 40°C poderá ser observado nesta quarta-feira, 6 de novembro.
Em Vitória, a nebulosidade aumenta com a proximidade da frente fria. Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens ao longo do dia com chance de chuva rápida entre a tarde e a noite. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 36°C.
A Região Sul tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde.  O trecho próximo ao litoral tem chance de chuva rápida entre a tarde e a noite. A temperatura mínima é de 18°C e máxima de 41°C.
Na Região Norte, o sol e o calor deixam as temperaturas com mínima de 20°C e máxima de 38°C. Até na Região Serrana, onde normalmente é mais fresco, o clima estará bem quente com mínima de 20°C e máxima de 36°C.

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