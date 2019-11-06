Frente fria se aproxima do ES e tempo fica abafado

Sol e calor levam moradores para a praia, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo , mas não terá força para mudar o tempo nos próximos dias. Nesta quarta-feira (6) o clima ainda permanece quente e seco na maioria das regiões do Estado. A sensação de calor e de abafamento ainda será grande.

Esta frente fria chega na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e provoca aumento da nebulosidade no Estado, mas só tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde para o sul capixaba. Cidades como Alegre e Alfredo Chaves, que registraram mais de 40°C, podem ter um pouco de chuva e a temperatura vai baixar. Porém, nas áreas ao norte do Espírito Santo o calor de 40°C poderá ser observado nesta quarta-feira, 6 de novembro.

Em Vitória, a nebulosidade aumenta com a proximidade da frente fria. Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens ao longo do dia com chance de chuva rápida entre a tarde e a noite. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 36°C.

A Região Sul tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. O trecho próximo ao litoral tem chance de chuva rápida entre a tarde e a noite. A temperatura mínima é de 18°C e máxima de 41°C.