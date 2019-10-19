Nuvem gigante em Vila Velha anuncia chegada de frente fria

Segundo os especialistas, a nuvem é do tipo stratus, que tem a característica de ser de baixa altitude. A previsão é que neste domingo (20), a frente fria chegue na maior parte do território capixaba e continue durante a semana com o céu nublado e pancadas de chuva. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima 28ºC. Já na Região Serrana, a temperatura pode variar entre 15ºC e 26ºC nas áreas mais altas.