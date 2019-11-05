Frente fria chega ao Espírito Santo nesta quarta-feira

Os capixabas vão ter que se preparar para mais uma frente fria no Espírito Santo. Segundo informações do Instituto Climatempo, uma frente fria vai chegar ao Estado nesta quarta-feira (6). A mudança vai causar um aumento na nebulosidade sobre uma parte do Estado, mas não terá um impacto forte já que ela se afasta rapidamente para o alto mar, segundo o instituto. Com isso, mesmo havendo uma mudança de temperatura, a probabilidade de chover em Vitória é baixa.