Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Tempo

Frente fria chega ao Espírito Santo nesta quarta-feira

A mudança no tempo vai causar um aumento na nebulosidade sobre uma parte do Estado, mas não deve chover em Vitória. As informações são do Instituto Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 13:16

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 13:16

Homem com blusa de frio caminha na praia Crédito: Ricardo Medeiros
Os capixabas vão ter que se preparar para mais uma frente fria no Espírito Santo. Segundo informações do Instituto Climatempo, uma frente fria vai chegar ao Estado nesta quarta-feira (6). A mudança vai causar um aumento na nebulosidade sobre uma parte do Estado, mas não terá um impacto forte já que ela se afasta rapidamente para o alto mar, segundo o instituto. Com isso, mesmo havendo uma mudança de temperatura, a probabilidade de chover em Vitória é baixa.

Veja Também

Previsão do tempo: sol e tempo firme em todo o Espírito Santo

Previsão do tempo: final de semana com possibilidade de chuva no ES

Previsão do tempo: quinta-feira com sol e calor em todo o ES

Ainda de acordo com informações do Climatempo, pancadas de chuva poderão ocorrer a partir da tarde desta quarta-feira no Sul do Espírito Santo. O aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso a partir da tarde, porém a frente fria não deve conseguir influenciar o tempo no Norte capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados