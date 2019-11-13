Prefeitura de Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas Crédito: TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas pela chuva

Pelas ruas da cidade uma força-tarefa é realizada para colocar tudo em ordem. A energia está sendo restabelecida em vários bairros. Galhos e pedaços de telhados são recolhidos com auxílio de máquinas e caminhões.

Prefeitura de Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas Crédito: TV Gazeta

A chuva, que durou cerca de 30 minutos com ventos que chegaram a 63 k/h, impressionou quem assistiu a destruição. Foi bem assustador. Eu estava dando aula e, em questão de 15 a 20 minutos, o tempo fechou e a chuva veio muito forte com vendaval. Acredito que ninguém tenha visto uma chuva dessa intensidade com tanto vento. Foram galhos e telhado caindo, carros afetados e todo mundo ficou muito assustado. Uma gritaria, contou o professor Renato Ribeiro Ramos.

A casa da Maria da Penha Faria foi uma das atingidas e, além do telhado quebrado, muitos objetos ficaram molhados e danificados, por isso, ela espera que a prefeitura a ajude de alguma forma. A gente está esperando ajuda porque, por exemplo, a cama quebrou toda e o colchão molhou tudo junto com a roupa de cama. Estamos dormindo em cima do plástico para não ficar em contato com o molhado. Está muito difícil.

Prefeitura de Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas Crédito: TV Gazeta

O Carlos Roberto Corrêa da Silva também perdeu móveis depois que o telhado quebrou. A situação é difícil porque aqui voou tudo. Não tem o que fazer. Molhou tudo, vou ser obrigado jogar algumas coisas fora. A gente vai procurar ajuda com a prefeitura.

A prefeitura disse que todos aqueles que tiveram suas residências afetadas pelo forte vendaval, e necessitarem do auxílio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, devem procurar a sede do executivo estadual, na sala de reuniões, com os seguintes documentos: RG ou Carteira de Trabalho, CPF, e comprovantes de renda de todos os moradores da residência.

EDP

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A EDP informou que 96% dos clientes que tiveram a energia interrompida por conta do temporal em Alegre já estão com o fornecimento restabelecido. Equipes técnicas continuam em campo, trabalhando 24 horas para restabelecer 100% do sistema. A rede elétrica foi muito afetada pela projeção de árvores, galhos, coberturas metálicas de galpões, telhas e objetos.

No momento, as interrupções de energia são pontuais e, em sua maioria, em clientes rurais que estão em áreas isoladas e de difícil acesso, como, por exemplo, em regiões onde as estradas de acesso estão interrompidas por árvores e barreiras que caíram.

UFES E SEDU

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