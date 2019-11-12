Chuva derruba árvores e danifica telhados na Ufes de Alegre Crédito: Internauta | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Mais de 30 casas ficam destelhadas após temporal em Alegre

A Defesa Civil estadual informou que, apesar dos estragos causados pelos ventos, o município registrou um acumulado de chuva nas últimas 24h abaixo de 20 milímetros. A chuva durou aproximadamente 30 minutos e os ventos chegaram a 63,36 km/h.

Não houve pontos de alagamentos. No entanto, mais de 30 residências, uma faculdade e uma escola pública ficaram destelhadas. O mais grave ocorreu na Escola de Tempo Integral Aristeu Aguiar (Escola Viva), onde as telhas metálicas se soltaram e foram parar na rua e em casas vizinhas.

A prefeitura informou que três famílias precisaram ser realojadas e que muitas ruas ficaram obstruídas por causa da queda de árvores. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realiza o levantamento das necessidades para saber se será necessário ou não uma campanha de doações aos afetados.

Na escola estadual Pedro Simão, no bairro Charqueada, as árvores que caíram ficaram no meio do caminho impedindo a saída dos alunos. Foi necessária uma equipe da Defesa Civil para liberar a passagem. No Parque Getúlio Vargas, onde funciona a sede da prefeitura, muitos galhos de árvores centenárias se desprenderam causando prejuízos.

Os prejuízos ainda não foram contabilizados. Na manhã desta terça (12), ainda havia alguns pontos na cidade sem energia e sem comunicação por telefones. Ainda segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. Também pela manhã, as equipes não conseguiram realizar atendimento na zona rural para saber os danos. A Defesa Civil reforçou que não há nenhum perigo e continua avaliando tecnicamente cada caso.

A orientação é que a população tenha cuidado ao estacionar carros e motos embaixo de árvores, principalmente próximo ao Parque Getúlio Vargas, pois ainda há galhos soltos que podem se desprender a qualquer momento. As pessoas que moram perto de telhados metálicos soltos devem ficar em alerta.

O governador do Estado, Renato Casagrande, manifestou solidariedade ao povo alegrense, e está acompanhando a situação e as prefeituras das cidades vizinhas estão emprestando maquinário e apoiando a cidade.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) disse que as aulas foram suspensas nesta terça-feira (12) para reparos no campus. A energia foi restabelecida por volta das 11h30 e o restante do dia será para limpeza e reparos para retornar às atividades acadêmicas.

SEDU

Por questões de segurança, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) reforçou que só será permitida a entrada de qualquer pessoa na Escola de Tempo Integral Aristeu Aguiar (Escola Viva) após a vistoria da equipe de engenharia da Sedu, que levantará a dimensão das avarias e quais medidas serão adotadas. As aulas estão suspensas nesta terça-feira (12).

CHUVA EM OUTROS MUNICÍPIOS NA REGIÃO SUL

Bom Jesus do Norte Chuva forte com vento, rua alagada e com entrada de água em algumas lojas. Duas famílias foram retiradas de suas casas devido a água e lama e abrigadas em uma escola, mas já voltaram para casa. Chuva moderada e sem ocorrências. Chuva com vento, falta de energia elétrica; sem ocorrências. Chuva forte com falta de energia elétrica; sem ocorrências. Chuva forte com falta de energia elétrica; sem ocorrências. Sem alterações informadas Chuva moderada; sem ocorrências. Chuvas fortes; sem ocorrências. Chuva forte; sem ocorrências. Sem alterações informadas. Chuva com queda de uma árvore. Chuva forte com falta de energia elétrica. Chuva moderada com queda de uma árvore. Chuva moderada com queda de uma árvore. Chuva com vento; sem ocorrências. Chuva moderada com vento; sem ocorrências. Muita chuva; sem ocorrências. Chuvas fortes com queda de parte de uma laje, sem necessidade de remoção da família.

ACUMULADOS DE CHUVA NAS ÚLTIMAS 24h

PRESIDENTE KENNEDY 81.2 mm

BOM JESUS DO NORTE 73 mm

VARGEM ALTA 66.6 mm

MIMOSO DO SUL 56.2 mm

MUQUI 53.8 mm

ANCHIETA 50.6 mm

IBITIRAMA 39 mm

ATILIO VIVACQUA 36 mm

ALFREDO CHAVES 35.6 mm