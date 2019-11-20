Fundão é a cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas no ES

Alagamento impede a passagem para os bairros Orly Ramos, Campestre e Santo Antônio, em Fundão Crédito: Internauta

Fundão foi o município do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas. A cidade da Grande Vitória contabilizou 116 milímetros de chuva, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.

Para efeito de comparação, a cidade acumula do dia 1º a 19 deste mês, 292mm, segundo o Cemaden, o que evidencia como as chuvas recentes foram intensas e volumosas. Apenas em 24 horas foram 116 milímetros de chuva.

Por conta da quantidade de água que não dá trégua na cidade, o município segue em alerta alto para o risco de movimentações de massas. O rio que corta a cidade subiu cerca de 1,8 metros no período.

Outro município também bastante castigado foi Aracruz, no Norte. A cidade que fica cerca de 85 quilômetros da Capital contabilizou 90,95mm de chuva e registrou diversos pontos de alagamentos, inclusive na rodoviária municipal.

ACUMULADO NAS ÚLTIMAS 24H

Fundão: 116.2

Aracruz: 90.9

Afonso Cláudio: 68.67

Barra de São Francisco: 67.86

Água Doce do Norte: 67.2

Rio Bananal: 63

Vila Pavão: 61.4

Conceição do Castelo: 44.8

Linhares: 36.8

Cariacica: 33.7

Santa Maria de Jetibá: 33.3

Ibiraçu: 33.3

Colatina: 31.52

FORA DE CASA

O número de pessoas fora de suas casas segue caindo. Até as 06h desta quarta-feira (20), o Estado contabilizava 210 desalojados, 60 desabrigados, 10 feridos, além de 4 óbitos, desde que as chuvas começaram a cair ainda na semana passada.

O município com o maior número de pessoas sem residência é Cariacica. São 77 desalojados e 36 desabrigados.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS, RESPECTIVAMENTE

Cariacica: 77/36

Domingos Martins: 65

Santa Leopoldina: 12/24

Vitória: 25

Alegre: 24

Marechal Floriano: 4

Piúma: 3