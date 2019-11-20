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Chuva no ES

Fundão é a cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas no ES

Município registrou  116 milímetros no período e está em alerta alto para o risco de deslizamentos. Aracruz aparece na sequência com mais de 90,9mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 10:08

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 10:08

Alagamento impede a passagem para os bairros Orly Ramos, Campestre e Santo Antônio, em Fundão Crédito: Internauta
Fundão foi o município do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas. A cidade da Grande Vitória contabilizou 116 milímetros de chuva, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
Para efeito de comparação, a cidade acumula do dia 1º a 19 deste mês, 292mm, segundo o Cemaden, o que evidencia como as chuvas recentes foram intensas e volumosas.  Apenas em 24 horas foram 116 milímetros de chuva
Por conta da quantidade de água que não dá trégua na cidade, o município segue em alerta alto para o risco de movimentações de massas. O rio que corta a cidade subiu cerca de 1,8 metros no período.

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Outro município também bastante castigado foi Aracruz, no Norte. A cidade que fica cerca de 85 quilômetros da Capital contabilizou 90,95mm de chuva e registrou diversos pontos de alagamentos, inclusive na rodoviária municipal.

ACUMULADO NAS ÚLTIMAS 24H

  •  Fundão: 116.2
  •  Aracruz: 90.9
  •  Afonso Cláudio: 68.67 
  •  Barra de São Francisco: 67.86
  •  Água Doce do Norte: 67.2
  •  Rio Bananal: 63
  •  Vila Pavão: 61.4
  •  Conceição do Castelo: 44.8
  •  Linhares: 36.8
  •  Cariacica: 33.7
  • Santa Maria de Jetibá: 33.3
  • Ibiraçu: 33.3
  • Colatina: 31.52

FORA DE CASA

O número de pessoas fora de suas casas segue caindo. Até as 06h desta quarta-feira (20), o Estado contabilizava 210 desalojados, 60 desabrigados, 10 feridos, além de 4 óbitos, desde que as chuvas começaram a cair ainda na semana passada.
O município com o maior número de pessoas sem residência é Cariacica. São 77 desalojados e 36 desabrigados.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS, RESPECTIVAMENTE

  • Cariacica: 77/36
  • Domingos Martins: 65
  • Santa Leopoldina: 12/24
  • Vitória: 25
  • Alegre: 24
  • Marechal Floriano: 4 
  • Piúma: 3
Em Cariacica, os desalojados estão abrigados em três locais. São eles: Igreja Batista, em Vila Rica, Igreja Católica e Igreja Assembleia de Deus. Já em Santa Leopoldina, o abrigo é no CRAS do município.

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