Fundão é a cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas no ES

Fundão foi o município do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas. A cidade da Grande Vitória contabilizou 116 milímetros de chuva, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
Para efeito de comparação, a cidade acumula do dia 1º a 19 deste mês, 292mm, segundo o Cemaden, o que evidencia como as chuvas recentes foram intensas e volumosas. Apenas em 24 horas foram 116 milímetros de chuva.
Por conta da quantidade de água que não dá trégua na cidade, o município segue em alerta alto para o risco de movimentações de massas. O rio que corta a cidade subiu cerca de 1,8 metros no período.
Outro município também bastante castigado foi Aracruz, no Norte. A cidade que fica cerca de 85 quilômetros da Capital contabilizou 90,95mm de chuva e registrou diversos pontos de alagamentos, inclusive na rodoviária municipal.
ACUMULADO NAS ÚLTIMAS 24H
- Fundão: 116.2
- Aracruz: 90.9
- Afonso Cláudio: 68.67
- Barra de São Francisco: 67.86
- Água Doce do Norte: 67.2
- Rio Bananal: 63
- Vila Pavão: 61.4
- Conceição do Castelo: 44.8
- Linhares: 36.8
- Cariacica: 33.7
- Santa Maria de Jetibá: 33.3
- Ibiraçu: 33.3
- Colatina: 31.52
FORA DE CASA
O número de pessoas fora de suas casas segue caindo. Até as 06h desta quarta-feira (20), o Estado contabilizava 210 desalojados, 60 desabrigados, 10 feridos, além de 4 óbitos, desde que as chuvas começaram a cair ainda na semana passada.
O município com o maior número de pessoas sem residência é Cariacica. São 77 desalojados e 36 desabrigados.
DESABRIGADOS E DESALOJADOS, RESPECTIVAMENTE
- Cariacica: 77/36
- Domingos Martins: 65
- Santa Leopoldina: 12/24
- Vitória: 25
- Alegre: 24
- Marechal Floriano: 4
- Piúma: 3
Em Cariacica, os desalojados estão abrigados em três locais. São eles: Igreja Batista, em Vila Rica, Igreja Católica e Igreja Assembleia de Deus. Já em Santa Leopoldina, o abrigo é no CRAS do município.