Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moradores assustados

Chuva forte alaga ruas de Aracruz em poucas horas

Segundo moradores, a chuva começou por volta das 15h e, antes das 18h, várias ruas da Sede já estavam com grande acúmulo de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 19:26

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 19:26

A chuva forte atingiu diversos bairros de Aracruz na tarde desta terça-feira (19) Crédito: Internauta
Moradores ficaram assustados com o estrago feito pela chuva forte registrada na cidade de Aracruz, na região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (19). Em poucas horas de chuva, várias ruas da região central da cidade ficaram alagadas.
O volume de água era tanto que teve motorista que deixou o veículo e decidiu seguir a pé pela rua alagada. Na região próxima da rodoviária da cidade, a água acumulada dificultou a passagem de pessoas pela região. Segundo os moradores, há registros de alagamento no Bairro de Fátima, São Camilo, Vila Rica e Centro.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que a Defesa Civil está monitorando a situação e que registrou um nível alto de chuva apenas na região da Sede. Até o momento, não houve acionamento por parte dos moradores. Não há ocorrências de deslizamento, mas o município está em alerta devido o solo saturado.
A Defesa Civil de Aracruz continua em alerta diante do aviso de fortes chuvas em todo o Estado. O morador, em caso de riscos de desmoronamento, deslizamento de terra ou alagamento, deve deixar imediatamente o local e acionar o Plantão 24h da Defesa Civil Aracruz pelo telefone (27) 99963-0321.

Veja Também

Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia

Chuva no ES: o dia de novembro em que mais choveu no Estado

Chuva no ES deve perder força a partir de quinta-feira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados