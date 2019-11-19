Chuva forte alaga ruas de Aracruz em poucas horas

O volume de água era tanto que teve motorista que deixou o veículo e decidiu seguir a pé pela rua alagada. Na região próxima da rodoviária da cidade, a água acumulada dificultou a passagem de pessoas pela região. Segundo os moradores, há registros de alagamento no Bairro de Fátima, São Camilo, Vila Rica e Centro.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que a Defesa Civil está monitorando a situação e que registrou um nível alto de chuva apenas na região da Sede. Até o momento, não houve acionamento por parte dos moradores. Não há ocorrências de deslizamento, mas o município está em alerta devido o solo saturado.
A Defesa Civil de Aracruz continua em alerta diante do aviso de fortes chuvas em todo o Estado. O morador, em caso de riscos de desmoronamento, deslizamento de terra ou alagamento, deve deixar imediatamente o local e acionar o Plantão 24h da Defesa Civil Aracruz pelo telefone (27) 99963-0321.