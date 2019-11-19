Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Chuva no ES: o dia de novembro em que mais choveu no Estado

As fortes chuvas dos últimos dias de novembro causaram transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra. O município de Alfredo Chaves, na Região Serrana, foi o mais afetado, com 152 mm de chuva em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 15:57

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 15:57

Chuva em Vitória nesta segunda-feira (18) Crédito: Fernando Madeira
As fortes chuvas dos últimos dias de novembro causaram transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra, resultando em centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas, além de três mortos.  O período em que mais choveu no mês foi entre o dia 13 e 14. O município de Alfredo Chaves, na Região Serrana, foi o mais afetado, com 152 mm de chuva em 24 horas.
De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a transição da primavera para o verão já um período naturalmente chuvoso, com pancadas de chuva ocasionadas após a frente fria. Como é uma época de maior instabilidade no Norte do país,  a frente fria desceu para o Sudeste e Sul, estacionando na altura Vitória. 
"Houve o acumulado de 152 mm em Alfredo Chaves e 103,4 mm em Vitória entre os dias 13 e 14 de novembro, período em que mais choveu no Espírito Santo em todo 2019. Esse período de 24 horas entre as 9h da manhã do dia 13 às 9h da manhã do dia 14 foi o quarto dia de novembro que mais choveu em 95 anos, perdendo apenas para os anos  de 2018, 2013 e 2001", contou. 

ALERTA DE DESLIZAMENTOS

De acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo, o número de desabrigados e desalojados passou de 400 nos últimos dias. Nesta terça-feira (19), o número diminuiu para 262. Os municípios que ainda estão em estado de alerta de deslizamentos de terra são Serra e Afonso Claudio e as chuvas devem continuar de forma considerada na Grande Vitória e Regiões Sul e Serrana. 

Veja Também

Chuva no ES: sobe para três o número de mortos

Como o ES foi de altas temperaturas a chuvas fortes em poucos dias

Defesa Civil decreta alerta máximo no ES. Veja número de desalojados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados