Chuva no ES: o dia de novembro em que mais choveu no Estado

As fortes chuvas dos últimos dias de novembro causaram transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra, resultando em centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas, além de três mortos. O período em que mais choveu no mês foi entre o dia 13 e 14. O município de Alfredo Chaves, na Região Serrana, foi o mais afetado, com 152 mm de chuva em 24 horas.
De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a transição da primavera para o verão já um período naturalmente chuvoso, com pancadas de chuva ocasionadas após a frente fria. Como é uma época de maior instabilidade no Norte do país, a frente fria desceu para o Sudeste e Sul, estacionando na altura Vitória.
"Houve o acumulado de 152 mm em Alfredo Chaves e 103,4 mm em Vitória entre os dias 13 e 14 de novembro, período em que mais choveu no Espírito Santo em todo 2019. Esse período de 24 horas entre as 9h da manhã do dia 13 às 9h da manhã do dia 14 foi o quarto dia de novembro que mais choveu em 95 anos, perdendo apenas para os anos de 2018, 2013 e 2001", contou.
ALERTA DE DESLIZAMENTOS
De acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo, o número de desabrigados e desalojados passou de 400 nos últimos dias. Nesta terça-feira (19), o número diminuiu para 262. Os municípios que ainda estão em estado de alerta de deslizamentos de terra são Serra e Afonso Claudio e as chuvas devem continuar de forma considerada na Grande Vitória e Regiões Sul e Serrana.