Chuva no ES: o dia de novembro em que mais choveu no Estado

Chuva em Vitória nesta segunda-feira (18) Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a transição da primavera para o verão já um período naturalmente chuvoso, com pancadas de chuva ocasionadas após a frente fria. Como é uma época de maior instabilidade no Norte do país, a frente fria desceu para o Sudeste e Sul, estacionando na altura Vitória.

"Houve o acumulado de 152 mm em Alfredo Chaves e 103,4 mm em Vitória entre os dias 13 e 14 de novembro, período em que mais choveu no Espírito Santo em todo 2019. Esse período de 24 horas entre as 9h da manhã do dia 13 às 9h da manhã do dia 14 foi o quarto dia de novembro que mais choveu em 95 anos, perdendo apenas para os anos de 2018, 2013 e 2001", contou.

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