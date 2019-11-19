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Chuva no ES deve perder força a partir de quinta-feira

Nesta terça-feira (19), a previsão é de muita nebulosidade sobre o todo o território capixaba, com várias pancadas de chuva no decorrer do dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 22:57

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 22:57

Novembro 2019 está sendo o novembro mais chuvoso em Vitória desde 2013 Crédito: Fernando Madeira
A chuva que atinge o Espírito Santo desde a última terça-feira (12), trazendo prejuízos à população e ao comércio capixaba, deve perder força a partir desta quinta-feira (21), segundo o instituto Climatempo.
Chuva no ES deve perder força a partir de quinta-feira
Ainda nos próximos dias, a chuva continua. Isso por conta da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera e a presença de uma frente fria quase parada na costa capixaba, que mantém as nuvens carregadas sobre o Estado.
Nesta terça-feira (19), a previsão é de muita nebulosidade sobre o todo o território capixaba, com várias pancadas de chuva no decorrer do dia. A previsão é de que a chuva mais volumosa ocorra na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo. Há risco de raios e de rajadas de ventos moderadas a fortes, com até 60 km/h.

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Na quarta-feira (20), a situação não se altera muito. O maior risco de chuva forte e volumosa é para a Grande Vitória e para o Sul capixaba. Mas ainda chove também nas outras regiões do Estado, com até moderada intensidade.
A quinta-feira (21) será com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, porém menos volumosa do que nos dias anteriores.
Já na sexta-feira (22), as áreas de instabilidade enfraquecem bastante sobre o Espírito Santo e o litoral deve ter um dia com sol e alguma nebulosidade, sem chuva. Possibilidade de pancadas de chuva podem ocorrer pelo interior do Estado.

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