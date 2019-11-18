Inpe emite alerta de tempestade de raios para mais de 60 cidades do ES

O Espírito Santo recebeu aviso de atenção para tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval, válido durante toda a terça-feira (19). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que sugere atenção para o risco de pancadas de chuvas acompanhadas de raios, em curto período de tempo e acompanhada de rajadas de vento de moderada ou forte intensidade. Mais de 60 municípios capixabas devem ser afetados.
Lista de municípios:
- Afonso Claudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Almeida
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória