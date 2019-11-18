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Lista de municípios

Inpe emite alerta de tempestade de raios para mais de 60 cidades do ES

Aviso do instituto abrange municípios da Grande Vitória e do interior e vale até as 23h59 de terça-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 18:21

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 18:21

Tempestade de raios deve atingir mais de 60 municípios Crédito: Pixabay | Reprodução
O Espírito Santo recebeu aviso de atenção para tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval, válido durante toda a terça-feira (19). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que sugere atenção para o risco de pancadas de chuvas acompanhadas de raios, em curto período de tempo e acompanhada de rajadas de vento de moderada ou forte intensidade. Mais de 60 municípios capixabas devem ser afetados.

Lista de municípios:

  • Afonso Claudio
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracê
  • Aracruz
  • Atilio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Almeida
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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