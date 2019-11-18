ES deixa estágio de alerta, mas ainda tem previsão de chuvas fortes

Apesar da redução de riscos, ainda tem um aviso de atenção emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para possibilidade de mais chuvas fortes pra esta segunda-feira.

Já houve registro, inclusive, de chuva intensa mais cedo em algumas áreas da Grande Vitória e na Região Norte do Estado. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges afirmou que as equipes continuam de prontidão, monitorando áreas com risco de deslizamentos.