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Atenção

ES deixa estágio de alerta, mas ainda tem previsão de chuvas fortes

O Estado começou a semana com 490 pessoas ainda fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 14:29

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 14:29

Segunda-feira (18) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto
ES deixa estágio de alerta, mas ainda tem previsão de chuvas fortes
Espírito Santo deixou o estágio de alerta no final da manhã desta segunda-feira (18) e entrou no estágio de atenção (um nível mais baixo) por causa dos temporais que atingem o Estado desde a última semana. As informações foram divulgadas pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
O estágio de atenção é emitido quando existe a previsão de chuvas moderadas a fortes, deixando as equipes da Defesa Civil de prontidão. O Estado começou a semana com 490 pessoas ainda fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados. Viana, na Grande Vitória, é a cidade capixaba com maior número de pessoas fora de casa. São 81 desalojados e 153 desabrigados só no município.
Apesar da redução de riscos, ainda tem um aviso de atenção emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para possibilidade de mais chuvas fortes pra esta segunda-feira.

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Já houve registro, inclusive, de chuva intensa mais cedo em algumas áreas da Grande Vitória e na Região Norte do Estado. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges afirmou que as equipes continuam de prontidão, monitorando áreas com risco de deslizamentos.
Por causa do mau tempo, o Aeroporto de Vitória opera por instrumentos, mas sem registro de atraso ou cancelamento de voos.

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