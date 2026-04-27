Trabalhador rural é assassinado em Mimoso do Sul e 2 suspeitos são presos

Um trabalhador rural de 56 anos foi morto a pauladas na região da cabeça e do pescoço na noite de domingo (26), em Conceição de Muqui, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Evandec José Abreu da Costa.
De acordo com informações apuradas no local, Evandec morava em um alojamento com outros trabalhadores que atuavam na colheita de café. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem de 39 anos e uma mulher, de 49, foram apontados como suspeitos do crime. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por homicídio e encaminhados ao sistema prisional.