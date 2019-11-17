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Cálculo dos prejuízos

Cariacica distribui colchões e cestas básicas às vítimas da chuva

Equipes de prefeitura vão percorrer bairros invadidos pela água e fazer vistorias em casas com apoio da Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 19:32

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 19:32

Prefeitura entrega colchões e cobertores em abrigos de Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
Os moradores de Cariacica que foram gravemente afetados pelas chuvas poderão receber materiais como colchões e cestas básicas a partir desta segunda-feira (18). A prefeitura do município vai percorrer as localidades para cadastrar os moradores e, com o apoio da Defesa Civil, vistoriar o estado estrutural das moradias. 
"Amanhã vamos começar a passar pelos bairros atingidos para cadastrar as famílias que precisem receber os benefícios da assistência  como colchões, cesta básica, travesseiro, cobertor e lençóis", explica a secretária de Assistência Social de Cariacica, Solismara Delarmelina.

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Segundo ela, será decidido em reunião pela manhã quais serão os bairros visitados e o cronograma de ações. A mesma atividade já foi feita nos dois abrigos onde estão algumas das famílias que ainda não conseguiram voltar para suas casas. Ao todo, desde o início das chuvas na semana passada, 36 pessoas ficaram desalojadas no município e outras 50 ficaram desabrigadas
Prefeitura entrega colchões e cobertores em abrigos de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Atualmente, de acordo com a secretária, há duas famílias na Igreja Batista do bairro Vila Rica e outras cinco na Igreja Católica de Novo Horizonte. Essas últimas estavam abrigadas na Escola Theodomiro Ribeiro Coelho, mas foram remanejadas para que as aulas no local não fossem prejudicadas. "Como a água vem baixando, as pessoas que podem estão voltando para as suas casas", explica Solismara.

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