Cariacica distribui colchões e cestas básicas às vítimas da chuva

"Amanhã vamos começar a passar pelos bairros atingidos para cadastrar as famílias que precisem receber os benefícios da assistência como colchões, cesta básica, travesseiro, cobertor e lençóis", explica a secretária de Assistência Social de Cariacica, Solismara Delarmelina.

Atualmente, de acordo com a secretária, há duas famílias na Igreja Batista do bairro Vila Rica e outras cinco na Igreja Católica de Novo Horizonte. Essas últimas estavam abrigadas na Escola Theodomiro Ribeiro Coelho, mas foram remanejadas para que as aulas no local não fossem prejudicadas. "Como a água vem baixando, as pessoas que podem estão voltando para as suas casas", explica Solismara.