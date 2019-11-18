Situação de barragem gera preocupação em distrito de Santa Leopoldina

Barragem de Holanda, em Santa Leopoldina, que precisou ser esvaziada em função do risco de rompimento Crédito: Prefeitura de Santa Leopoldina

O distrito de Holanda, no interior de Santa Leopoldina , sequer teve tempo para se recuperar dos estragos provocados pelas chuvas, que inclusive provocaram a morte de uma pessoa por soterramento na última quinta-feira (14), e já convive com outra grande preocupação.

Uma barragem particular na localidade está com o nível acima do normal e segue sob monitoramento constante de órgãos estaduais, como disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, em entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (18).

"Desde ontem (domingo) houve uma denúncia de barragem em Santa Leopoldina, na comunidade de Holanda, bem próximo ao local onde houve o deslizamento de terra com morte. Ontem mesmo, equipes da Agerh (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e do Idaf juntamente com nossa Coordenadoria Estadual de defesa Civil estiveram no local fazendo uma avaliação e hoje retornaram até lá para determinar quais os procedimentos serão adotados naquela situação, dizendo se oferece ou não risco à comunidade, e se caso ofereça, apontar quais medidas devemos adotar para reduzi-lo, de forma que a população local se sinta segura", apontou.

SITUAÇÃO CONTROLADA

No início da tarde a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Leopoldina informou que a situação foi controlada. A barragem de Holanda tem a estrutura dividida em duas partes e ambas foram esvaziadas no início da tarde desta segunda-feira (18), após uma operação realizada pelo município. Após uma vistoria realizada pela Defesa Civil municipal neste domingo (17), quatro famílias chegaram a ser retiradas da região e encaminhadas para casas de parentes.

A operação de esvaziamento foi realizada com ajuda de retroescavadeiras que abriram a estrutura da barragem. A água foi direcionada para um vale que dava acesso ao rio Mangaraí. De acordo com o município a operação foi controlada e não teve impacto na comunidade.

MARECHAL FLORIANO

Barragem que ameaçava estourar em Domingos Martins Crédito: Julio Huber

O trabalho para evitar que a barragem de cerca de 10 mil metros cúbicos de água, o que corresponde a 10 milhões de litros de água, estourasse, contudo, amenizou a situação de tensão existente na região, segundo informou o tenente-coronel.