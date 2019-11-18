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Chuva no ES

Situação de barragem gera preocupação em distrito de Santa Leopoldina

Localidade que já sofreu com deslizamento e morte recente em decorrência das chuvas agora convive com o temor em relação a uma barragem particular, que tem nível elevado de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:00

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:00

Barragem de Holanda, em Santa Leopoldina, que precisou ser esvaziada em função do risco de rompimento Crédito: Prefeitura de Santa Leopoldina
O distrito de Holanda, no interior de Santa Leopoldina, sequer teve tempo para se recuperar dos estragos provocados pelas chuvas, que inclusive provocaram a morte de uma pessoa por soterramento na última quinta-feira (14), e já convive com outra grande preocupação.

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Uma barragem particular na localidade está com o nível acima do normal e segue sob monitoramento constante de órgãos estaduais, como disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, em entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (18).
"Desde ontem (domingo) houve uma denúncia de barragem em Santa Leopoldina, na comunidade de Holanda, bem próximo ao local onde houve o deslizamento de terra com morte. Ontem mesmo, equipes da Agerh (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e do Idaf juntamente com nossa Coordenadoria Estadual de defesa Civil estiveram no local fazendo uma avaliação e hoje retornaram até lá para determinar quais os procedimentos serão adotados naquela situação, dizendo se oferece ou não risco à comunidade, e se caso ofereça, apontar quais medidas devemos adotar para reduzi-lo, de forma que a população local se sinta segura", apontou.

SITUAÇÃO CONTROLADA

No início da tarde a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Leopoldina informou que a situação foi controlada. A barragem de Holanda tem a estrutura dividida em duas partes e ambas foram esvaziadas no início da tarde desta segunda-feira (18), após uma operação realizada pelo município. Após uma vistoria realizada pela Defesa Civil municipal neste domingo (17), quatro famílias chegaram a ser retiradas da região e encaminhadas para casas de parentes.
A operação de esvaziamento foi realizada com ajuda de retroescavadeiras que abriram a estrutura da barragem. A água foi direcionada para um vale que dava acesso ao rio Mangaraí. De acordo com o município a operação foi controlada e não teve impacto na comunidade.

MARECHAL FLORIANO

Moradores de Marechal Floriano, uma das cidades mais atingidas e impactadas pelas fortes chuvas dos últimos dias, também conviveram com momentos de tensão envolvendo barragens. Na última quinta-feira, uma represa na região de Quinta dos Lagos ameaçava estourar e moradores próximos precisaram deixar as residências por medidas de segurança.
Barragem que ameaçava estourar em Domingos Martins Crédito: Julio Huber
O trabalho para evitar que a barragem de cerca de 10 mil metros cúbicos de água, o que corresponde a 10 milhões de litros de água, estourasse, contudo, amenizou a situação de tensão existente na região, segundo informou o tenente-coronel.
"A barragem de Marechal Floriano, em menos de 24 horas, nós conseguimos abaixar em três metros o nível da mesma, levando-a para uma condição de segurança. Todavia, o entupimento que fez com que ela enchesse de forma demasiada ainda não foi solucionado. Por esse motivo temos uma equipe no local realizando vistorias constantes justamente para monitorar o nível de água", salientou.

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