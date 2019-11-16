Moradores de Santa Leopoldina vão receber água mineral

Cavalos em Santa Leopoldina Crédito: Caíque Verlí

A população está sem água potável, de acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, em entrevista à CBN Vitória, devido a problemas no abastecimento.

Viana, que também foi castigada pelos temporais e que tem um dos maiores números de pessoas desabrigadas e desalojadas do Estado, recebeu ontem a ajuda humanitária.