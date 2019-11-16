Moradores de Santa Leopoldina vão receber água mineral

O Estado vai enviar hoje 9 mil litros de água mineral para Santa Leopoldina, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Parte dos moradores da cidade da Região Serrana tiveram as casas invadidas pela enchente.
A população está sem água potável, de acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, em entrevista à CBN Vitória, devido a problemas no abastecimento.
Viana, que também foi castigada pelos temporais e que tem um dos maiores números de pessoas desabrigadas e desalojadas do Estado, recebeu ontem a ajuda humanitária.
Os materiais foram entregues em abrigos onde estão as pessoas que precisaram sair de suas casas.