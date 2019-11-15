Vítima de deslizamento em Santa Leopoldina fará cirurgia no pé

Fernanda Caus segue internada no hospital Crédito: Reprodução/Facebook

A prima de Fabrício Marta Caus informou para a reportagem de A Gazeta que o estado de saúde tanto de Fernanda como de Lorenzo é estável, embora ainda demandem cuidados.

"Eles não correm riscos. A Fernanda vai ter que passar por essa cirurgia no pé mas já está acordada, com uma sedação leve", disse.

Já a criança não teve fraturas, mas segue internada na Utin pelo cuidado emocional. "Ele foi sedado para se estabilizar e recuperar totalmente por causa do trauma emocional".

O sepultamento de Fabrício acontece nesta sexta às 17h no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.