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Família resgatada

Vítima de deslizamento em Santa Leopoldina fará cirurgia no pé

Fernanda Caus segue internada em hospital de Vitória, assim como o filho dela, Lourenço, de 6 anos. O marido dela, o produtor rural Fabrício Caus, acabou morrendo soterrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 13:15

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 13:15

Fernanda Caus segue internada no hospital Crédito: Reprodução/Facebook
A esposa do produtor rural Fabrício Caus, morto após deslizamento de terra na zona rural de Santa Leopoldina nesta quinta-feira (14), vai precisar passar por uma cirurgia no pé neste sábado. Fernanda Caus, que está internada junto com o filho Lorenzo em um hospital particular em Vitória, sofreu uma fratura do tornozelo.
A prima de Fabrício Marta Caus informou para a reportagem de A Gazeta que o estado de saúde tanto de Fernanda como de Lorenzo é estável, embora ainda demandem cuidados.

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"Eles não correm riscos. A Fernanda vai ter que passar por essa cirurgia no pé mas já está acordada, com uma sedação leve", disse.
Já a criança não teve fraturas, mas segue internada na Utin pelo cuidado emocional. "Ele foi sedado para se estabilizar e recuperar totalmente por causa do trauma emocional".
O sepultamento de Fabrício acontece nesta sexta às 17h no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

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