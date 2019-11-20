Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pedra rola em São Torquato e atinge casa com 6 pessoas, em Vila Velha
Deslizamento

Pedra rola em São Torquato e atinge casa com 6 pessoas, em Vila Velha

Pedra rolou no Morro do Boa Vista, durante a noite desta terça-feira (19). Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 23:12

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 23:12

Pedra desliza e atinge casa em São Torquato, Vila Velha Crédito: Internauta
Uma pedra rolou e atingiu uma residência, na noite desta terça-feira (19), no Morro do Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local. A informação inicial é de que não há vítimas.
De acordo como Corpo de Bombeiros Militar três adultos e três crianças que estavam na residência no momento do acidente, mas não ficaram feridos.
Engenheiros estão no local para realizar uma avaliação de risco, junto com a Defesa Civil de Vila Velha.

Veja Também

Mãe chega ao velório do filho, morto após deslizamento no ES

Deslizamento de pedras assusta moradores em Castelo

BR 262 é interditada após deslizamento de barreira em Viana

Pedra rola em São Torquato e atinge casa com 6 pessoas, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados