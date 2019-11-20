Pedra rola em São Torquato e atinge casa com 6 pessoas, em Vila Velha

Uma pedra rolou e atingiu uma residência, na noite desta terça-feira (19), no Morro do Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local. A informação inicial é de que não há vítimas.
De acordo como Corpo de Bombeiros Militar três adultos e três crianças que estavam na residência no momento do acidente, mas não ficaram feridos.
Engenheiros estão no local para realizar uma avaliação de risco, junto com a Defesa Civil de Vila Velha.