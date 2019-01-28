Deslizamento de pedras assusta moradores em Castelo

Moradores da comunidade de Lembrança, interior de Castelo , no Sul do Estado, ficaram assustados após um deslizamento de pedras na madrugada desta segunda-feira (28). Uma estrada foi interditada, o córrego foi atingido, mas nenhum morador ficou ferido. Máquinas da prefeitura atuam no local para desobstruir a estrada.

Moradores contaram que acordaram por volta das 3h assustados com o barulho muito alto, mas só perceberam o que havia acontecido pela manhã. Pequenas pedras atingiram a casa de dois moradores. A estrada ficou coberta de pedra e o córrego também foi atingido.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e constatou que a causa possível do deslizamento é um choque térmico - muito sol durante o dia e à noite com chuvas. Ainda não é possível precisar a quantidade de pedras que deslizaram, mas existe a possibilidade de um novo deslizamento.

A equipe também constatou que a estrada principal da localidade ficou 100% obstruída e o córrego devidamente represado. Uma casa, uma garagem e um veículo foram parcialmente atingidos, mas não houve registro de vítima.

A Defesa Civil e a Secretaria de Interior fizeram vistoria. Uma máquina atua no local para fazer um desvio na estrada e outra máquina está a caminho para fazer o desvio do córrego. A Defesa Civil Estadual foi acionada para fazer uma vistoria.