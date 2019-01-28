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Deslizamento de pedras assusta moradores em Castelo

Uma estrada foi bloqueada e um córrego foi atingido. Ninguém se feriu

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 14:44

Publicado em 

28 jan 2019 às 14:44
Moradores da comunidade de Lembrança, interior de Castelo, no Sul do Estado, ficaram assustados após um deslizamento de pedras na madrugada desta segunda-feira (28). Uma estrada foi interditada, o córrego foi atingido, mas nenhum morador ficou ferido. Máquinas da prefeitura atuam no local para desobstruir a estrada.
Moradores contaram que acordaram por volta das 3h assustados com o barulho muito alto, mas só perceberam o que havia acontecido pela manhã. Pequenas pedras atingiram a casa de dois moradores. A estrada ficou coberta de pedra e o córrego também foi atingido.
Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e constatou que a causa possível do deslizamento é um choque térmico - muito sol durante o dia e à noite com chuvas. Ainda não é possível precisar a quantidade de pedras que deslizaram, mas existe a possibilidade de um novo deslizamento.
A equipe também constatou que a estrada principal da localidade ficou 100% obstruída e o córrego devidamente represado. Uma casa, uma garagem e um veículo foram parcialmente atingidos, mas não houve registro de vítima.
A Defesa Civil e a Secretaria de Interior fizeram vistoria. Uma máquina atua no local para fazer um desvio na estrada e outra máquina está a caminho para fazer o desvio do córrego. A Defesa Civil Estadual foi acionada para fazer uma vistoria.
Deslizamento de pedras assusta moradores em Castelo

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