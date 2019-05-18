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Chuva no ES

BR 262 é interditada após deslizamento de barreira em Viana

Após deslizamento de terra, lama e árvores interditaram o quilômetro 17 da BR 262
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mai 2019 às 18:15

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 18:15

BR262, km 17, Viana/ES (entre os bairros Ribeira e Bom Pastor) Crédito: Reprodução/PRF
Após as fortes chuvas registradas na madrugada deste sábado (18) na Grande Vitória, motoristas enfrentam um deslizamento de encosta no quilômetro 17 da BR 262 entre os bairros Ribeira e Bom Pastor, em Viana. O anúncio de interdição foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, o trecho foi totalmente interditado com terra e árvores pela manhã. No entanto, moradores e motoristas que trafegam pela região retiraram os obstáculos e o trânsito voltou a fluir com lentidão.
Nesta tarde, às 16h45, homens começaram a trabalhar para a retirada do volume de terra no local. O trecho ficou totalmente interditado, mas já está liberado.
Na manhã deste sábado, a PRF também informou pontos de interdição total na BR 101 no quilômetro 266, em José de Anchieta, na Serra; no quilômetro 298, em Marcílio de Noronha e no 303,8, no bairro Ribeira, ambos em Viana; no quilômetro 287, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

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