BR 262 é interditada após deslizamento de barreira em Viana

BR262, km 17, Viana/ES (entre os bairros Ribeira e Bom Pastor) Crédito: Reprodução/PRF

chuvas registradas na madrugada deste sábado (18) na Grande Vitória, motoristas enfrentam um deslizamento de encosta no quilômetro 17 da BR 262 entre os bairros Ribeira e Bom Pastor, em Viana. O anúncio de interdição foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após as fortesregistradas na madrugada deste sábado (18) na, motoristas enfrentam um deslizamento de encosta no quilômetro 17 da BR 262 entre os bairros Ribeira e Bom Pastor, em Viana. O anúncio de interdição foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o trecho foi totalmente interditado com terra e árvores pela manhã. No entanto, moradores e motoristas que trafegam pela região retiraram os obstáculos e o trânsito voltou a fluir com lentidão.

Nesta tarde, às 16h45, homens começaram a trabalhar para a retirada do volume de terra no local. O trecho ficou totalmente interditado, mas já está liberado.