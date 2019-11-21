Defesa Civil de Vitória alerta para risco de deslizamento em 51 bairros

A Prefeitura de Vitória emitiu um aviso da Defesa Civil do município nesta quinta-feira (21) sobre o acumulado de chuva e os riscos de deslizamento de terra em diversos pontos da Capital. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o município tem 51 áreas de risco de deslizamento.
Ainda segundo informações da Prefeitura de Vitória, os moradores de área de risco que contam com o aplicativo Vitória Online instalados em seus celulares recebem os avisos. Informa também que a Defesa Civil de Vitória está disponível 24 horas para atender ocorrências. Os moradores podem acionar o órgão pelo telefone 98818-4432. Veja a lista de bairros abaixo.
- ARIOVALDO FAVALESSA
- BELA VISTA
- BENTO FERREIRA
- BONFIM
- CARATOIRA
- CENTRO
- COMDUSA
- CONQUISTA
- CONSOLAÇÃO
- CRUZAMENTO
- DA PENHA
- DE LOURDES
- DO CABRAL
- DO MOSCOSO
- ENSEADA DO SUÁ
- ESTRELINHA
- FONTE GRANDE
- FORTE SÃO JOÃO
- FRADINHOS
- GRANDE VITÓRIA
- GURIGICA
- ILHA DAS CAIEIRAS
- ILHA DE SANTA MARIA
- ILHA DO PRÍNCIPE
- ITARARÉ
- JARDIM CAMBURI
- JESUS DE NAZARETH
- JOANA DARC
- JUCUTUQUARA
- MARUÍPE
- MATA DA PRAIA
- MONTE BELO
- NAZARETH
- PIEDADE
- PRAIA DO SUÁ
- REDENÇÃO
- RESISTÊNCIA
- ROMÃO
- SANTA CECÍLIA
- SANTA CLARA
- SANTA LÚCIA
- SANTA MARTHA
- SANTA TEREZA
- SANTO ANTÔNIO
- SANTOS DUMONT
- SANTOS REIS
- SÃO BENEDITO
- SÃO JOSÉ
- SÃO PEDRO
- TABUAZEIRO
- UNIVERSITÁRIO