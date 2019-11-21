Defesa Civil de Vitória alerta para risco de deslizamento em 51 bairros

A Prefeitura de Vitória emitiu um aviso da Defesa Civil do município nesta quinta-feira (21) sobre o acumulado de chuva e os riscos de deslizamento de terra em diversos pontos da Capital. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o município tem 51 áreas de risco de deslizamento.

Ainda segundo informações da Prefeitura de Vitória, os moradores de área de risco que contam com o aplicativo Vitória Online instalados em seus celulares recebem os avisos. Informa também que a Defesa Civil de Vitória está disponível 24 horas para atender ocorrências. Os moradores podem acionar o órgão pelo telefone 98818-4432. Veja a lista de bairros abaixo.

