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Aviso

Defesa Civil de Vitória alerta para risco de deslizamento em 51 bairros

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas na capital ultrapassou os 65 milímetros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 14:12

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 14:12

Dia de chuva e tempo nublado na Curva do Saldanha, em Vitória (21/11/2019) Crédito: Thiago Colle
A Prefeitura de Vitória emitiu um aviso da Defesa Civil do município nesta quinta-feira (21) sobre o acumulado de chuva e os riscos de deslizamento de terra em diversos pontos da Capital. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o município tem 51 áreas de risco de deslizamento. 

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Ainda segundo informações da Prefeitura de Vitória, os moradores de área de risco que contam com o aplicativo Vitória Online instalados em seus celulares recebem os avisos. Informa também que a Defesa Civil de Vitória está disponível 24 horas para atender  ocorrências. Os moradores podem acionar o órgão pelo telefone 98818-4432. Veja a lista de bairros abaixo
  1. ARIOVALDO FAVALESSA
  2. BELA VISTA
  3. BENTO FERREIRA
  4. BONFIM
  5. CARATOIRA
  6. CENTRO
  7. COMDUSA
  8. CONQUISTA
  9. CONSOLAÇÃO
  10. CRUZAMENTO
  11. DA PENHA
  12. DE LOURDES
  13. DO CABRAL
  14. DO MOSCOSO
  15. ENSEADA DO SUÁ
  16. ESTRELINHA
  17. FONTE GRANDE
  18. FORTE SÃO JOÃO
  19. FRADINHOS
  20. GRANDE VITÓRIA
  21. GURIGICA
  22. ILHA DAS CAIEIRAS
  23. ILHA DE SANTA MARIA
  24. ILHA DO PRÍNCIPE
  25. ITARARÉ
  26. JARDIM CAMBURI
  27. JESUS DE NAZARETH
  28. JOANA DARC
  29. JUCUTUQUARA
  30. MARUÍPE
  31. MATA DA PRAIA
  32. MONTE BELO
  33. NAZARETH
  34. PIEDADE
  35. PRAIA DO SUÁ
  36. REDENÇÃO
  37. RESISTÊNCIA
  38. ROMÃO
  39. SANTA CECÍLIA
  40. SANTA CLARA
  41. SANTA LÚCIA
  42. SANTA MARTHA
  43. SANTA TEREZA
  44. SANTO ANTÔNIO
  45. SANTOS DUMONT
  46. SANTOS REIS
  47. SÃO BENEDITO
  48. SÃO JOSÉ
  49. SÃO PEDRO
  50. TABUAZEIRO
  51. UNIVERSITÁRIO

Defesa Civil emite alerta sobre 51 áreas de risco de deslizamento em Vitória

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