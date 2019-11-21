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Alagamento na região da Vila Rubim trava trânsito na Segunda e Cinco Pontes

A manhã de quinta-feira (21) está difícil para muitos moradores da Grande Vitória, que enfrentam diversos pontos de alagamentos e trânsito intenso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 10:33

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 10:33

Alagamento na região da Vila Rubim trava trânsito na Segunda e Cinco Pontes
Devido à chuva e aos alagamentos em diversos pontos da Grande Vitória, motoristas enfrentam mais um dia de trânsito intenso. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a Avenida Alexandre Buaiz, no Centro, e a Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim, no sentido Shopping Vitória, estão alagadas e o trânsito flui, porém com muita lentidão. Buracos e o acúmulo de água na região do Mercado da Vila Rubim provocam lentidão para quem sai de Vila Velha (congestionamento na Avenida Carlos Lindenberg, desde Cobilândia) e para quem sai de Cariacica, (na BR 262, desde Alto Lage).  Na Segunda Ponte, passageiros chegaram a descer dos coletivos. 
Passageiros descem de ônibus na Segunda Ponte (21/11/2019) Crédito: Internauta
Alagamento na Vila Rubim em Vitória (21/11/2019) Crédito: José Carlos Schaeffer
Agnaldo Nascimento, corretor de imóveis, desistiu de ir pra Vitória e está voltando pra Campo Grande Crédito: Caíque Verlí
"Precisava ir pra Vitória resolver problemas em uma empresa, mas já estou preso aqui há mais de uma hora. Não tem condições"
Agnaldo Nascimento - Corretor de imóveis
Denise Stein, atendente, está no ônibus na BR 262 há quase duas horas Crédito: Caíque Verlí
"Saí do Terminal de Campo Grande por volta das 8h e ainda estou aqui em Alto Lage. Já estou atrasado no trabalho"
Denise Stein - Atendente
Jaderson Rocha, empresário, ficou preso no trânsito (21/11/2019) Crédito: Caíque Verlí
"Parei o carro e vim tomar um café. Mais de uma hora parado"
Jaderson Rocha - Empresário
Matheus Rocha, repositor de mercadorias, desceu do ônibus no trevo de Alto Lage e vai à pé pra Vila Velha (21/11/2019) Crédito: Caíque Verlí
"Comecei no serviço há poucos dias e já vou chegar atrasado por causa do trânsito. Fiquei uma hora no ônibus parado"
Matheus Rocha - Repositor de mercadorias
Motoristas parados na BR 262 devido ao alagamento na Vila Rubim (21/11/2019) Crédito: Internauta

CONFIRA A SITUAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA

Em Vitória, uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, no sentido Santa Lúcia, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (21). Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, por volta das 9h, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava no local com funcionários da prefeitura fazendo a retirada da árvore da pista. No momento, boa parte da via do sentido Santa Lúcia está fluindo normalmente.
Árvore cai na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto (21/11/2019) Crédito: Internauta

SERRA

Na Serra, motoristas devem ficar atentos. Segundo a Guarda Municipal, os pontos de alagamento são na entrada da BR 101 com a Avenida Eldes Scherrer Souza, próximo ao EPA em direção ao Terminal Laranjeiras e a Rodovia Norte Sul, na entrada de São Geraldo e Jardim Limoeiro.  
Ainda na Serra, dois caminhões colidiram na manhã desta quinta-feira (21), em Laranjeiras. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 266, da BR 101, e a pista central está parcialmente interditada devido ao acidente. Não há feridos e veículos serão retirados pela concessionária Eco 101 para liberação da pista.

VILA VELHA

Em Vila Velha, motoristas enfrentam engarrafamento na entrada Terceira Ponte, no sentido Vila Velha x Vitória. Segundo a Guarda Municipal, diversas ruas estão com trânsito, mas fluindo. Entre elas, a Avenida Carioca e a Avenida Francelina Setubal. Há uma grande quantidade de veículos na Avenida Hugo Musso que compromete o trânsito. 
Trânsito engarrafado na subida da Terceira Ponte em Vila velha (21/11/2019) Crédito: Reprodução/Rodosol

CARIACICA

Em Cariacica, na BR 262 (2ª Ponte), motoristas enfrentam trânsito muito congestionado no sentido Vitória.
Entrada da Segunda Ponte em Cariacica Crédito: Internauta

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