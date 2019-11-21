Alagamento na região da Vila Rubim trava trânsito na Segunda e Cinco Pontes
Devido à chuva e aos alagamentos em diversos pontos da Grande Vitória, motoristas enfrentam mais um dia de trânsito intenso. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a Avenida Alexandre Buaiz, no Centro, e a Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim, no sentido Shopping Vitória, estão alagadas e o trânsito flui, porém com muita lentidão. Buracos e o acúmulo de água na região do Mercado da Vila Rubim provocam lentidão para quem sai de Vila Velha (congestionamento na Avenida Carlos Lindenberg, desde Cobilândia) e para quem sai de Cariacica, (na BR 262, desde Alto Lage). Na Segunda Ponte, passageiros chegaram a descer dos coletivos.
"Precisava ir pra Vitória resolver problemas em uma empresa, mas já estou preso aqui há mais de uma hora. Não tem condições"
"Saí do Terminal de Campo Grande por volta das 8h e ainda estou aqui em Alto Lage. Já estou atrasado no trabalho"
"Parei o carro e vim tomar um café. Mais de uma hora parado"
"Comecei no serviço há poucos dias e já vou chegar atrasado por causa do trânsito. Fiquei uma hora no ônibus parado"
CONFIRA A SITUAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA
Em Vitória, uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, no sentido Santa Lúcia, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (21). Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, por volta das 9h, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava no local com funcionários da prefeitura fazendo a retirada da árvore da pista. No momento, boa parte da via do sentido Santa Lúcia está fluindo normalmente.
SERRA
Na Serra, motoristas devem ficar atentos. Segundo a Guarda Municipal, os pontos de alagamento são na entrada da BR 101 com a Avenida Eldes Scherrer Souza, próximo ao EPA em direção ao Terminal Laranjeiras e a Rodovia Norte Sul, na entrada de São Geraldo e Jardim Limoeiro.
Ainda na Serra, dois caminhões colidiram na manhã desta quinta-feira (21), em Laranjeiras. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 266, da BR 101, e a pista central está parcialmente interditada devido ao acidente. Não há feridos e veículos serão retirados pela concessionária Eco 101 para liberação da pista.
VILA VELHA
Em Vila Velha, motoristas enfrentam engarrafamento na entrada Terceira Ponte, no sentido Vila Velha x Vitória. Segundo a Guarda Municipal, diversas ruas estão com trânsito, mas fluindo. Entre elas, a Avenida Carioca e a Avenida Francelina Setubal. Há uma grande quantidade de veículos na Avenida Hugo Musso que compromete o trânsito.
CARIACICA
Em Cariacica, na BR 262 (2ª Ponte), motoristas enfrentam trânsito muito congestionado no sentido Vitória.