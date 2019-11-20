Uma barragem de pequeno porte, localizada em Três Pontes, zona rural do município de Santa Leopoldina, corre o risco de romper. Por causa disso, oito famílias que moram na região foram retiradas de suas casas. A Agência Nacional de Recursos Hídricos (Agerh) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) foram acionados para verificar a segurança do local.
Nova barragem corre risco de rompimento em Santa Leopoldina
Apesar de ser pequena, e o rompimento por si só não ser capaz de causar estragos no local, o excesso de água da barragem pode atingir uma outra represa, de volume bem maior e que já estava sendo monitorada na região.
"Caso esta barragem se rompa, a água vem para a barragem de porte maior, que mesmo estando bem estabilizada segue com o volume elevado por causa das chuvas que aconteceram nos últimos dias. Por isso, oito famílias que moram no entorno dessa barragem foram retiradas do local"
O tenente-coronel acredita que a barragem não tem risco tão alto de se romper, já que o maior volume de chuva previsto para região já caiu. Mesmo assim, caso o rompimento ocorra, todas as medidas de segurança na região foram realizadas.
"A Agerh e o Idaf já foram acionados para realizar uma nova inspeção no local e verificar o que pode ser feito para dar segurança para os moradores retornarem ao local. Por enquanto, ninguém no local corre mais risco. Mesmo que a barragem pequena se rompa, as famílias que poderiam ser atingidas pelo excesso de água já foram retiradas", reforçou.
BARRAGENS MONITORADAS
A região de Três Pontes, que está sendo monitorada pela Defesa Civil Estadual, conta com três barragens: duas delas de menor porte e uma com volume maior. No mesmo município, na comunidade de Holanda, uma outra barragem já tinha gerado preocupação. O local sofreu com deslizamento e duas pessoas (pai e filho) morreram em decorrências das fortes chuvas.
Na segunda-feira (18), a Agerh e o Idaf estiveram na comunidade de Holanda fazendo uma avaliação da barragem, que apresentava nível acima do normal. Quatro famílias que moram na região foram retiradas de suas casas. No mesmo dia, porém, a represa foi esvaziada e a situação controlada.