Nova barragem corre risco de rompimento em Santa Leopoldina

Defensoria Civil fez vistoria em barragem com risco de rompimento em Santa Leopoldina Crédito: Christian do Nascimento

Uma barragem de pequeno porte, localizada em Três Pontes, zona rural do município de Santa Leopoldina, corre o risco de romper. Por causa disso, oito famílias que moram na região foram retiradas de suas casas. A Agência Nacional de Recursos Hídricos (Agerh) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) foram acionados para verificar a segurança do local.

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"Caso esta barragem se rompa, a água vem para a barragem de porte maior, que mesmo estando bem estabilizada segue com o volume elevado por causa das chuvas que aconteceram nos últimos dias. Por isso, oito famílias que moram no entorno dessa barragem foram retiradas do local" Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

O tenente-coronel acredita que a barragem não tem risco tão alto de se romper, já que o maior volume de chuva previsto para região já caiu. Mesmo assim, caso o rompimento ocorra, todas as medidas de segurança na região foram realizadas.

Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros Crédito: Iara Diniz

"A Agerh e o Idaf já foram acionados para realizar uma nova inspeção no local e verificar o que pode ser feito para dar segurança para os moradores retornarem ao local. Por enquanto, ninguém no local corre mais risco. Mesmo que a barragem pequena se rompa, as famílias que poderiam ser atingidas pelo excesso de água já foram retiradas", reforçou.

BARRAGENS MONITORADAS