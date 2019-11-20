Chuva forte alaga ruas e até um hospital particular em Linhares

Chuva forte e alagamentos em Linhares Crédito: Reprodução

Pouco tempo de chuva foi suficiente para deixar várias ruas de Linhares , na região Norte do Estado, com pontos de alagamentos nesta quarta-feira (20). A chuva começou durante a manhã e em poucos minutos a situação já ficou complicada. Até um hospital particular que fica no bairro Colina, foi atingido pela água da chuva.

Em um vídeo é possível ver que a água subiu tanto nas ruas próximas da unidade hospitalar que os funcionários precisaram agir rápido para limpar o local. No bairro Araçá, as imagens mostram um funcionário de uma loja de piscinas recolhendo os produtos no meio da rua.

As avenidas próximas da sede da Prefeitura da cidade, no Centro ficaram intransitáveis. Além da dificuldade de trafegar na região, alguns veículos ficaram completamente cercados pela água. Também foram registrados alagamentos em diversos bairros como Interlagos, Aviso e Shell.

TRÂNSITO

O trânsito ficou complicado durante a manhã desta quarta-feira (20). Por alguns minutos, as pistas laterais da BR 101, que corta a cidade, precisaram ser interditadas por conta do acúmulo de água na rodovia. O volume de água já baixou e o trânsito segue normal.

Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que não foi registrada alteração no volume de água do Rio Doce, que permanece no nível normal. Há pontos isolados de alagamentos no Centro da cidade, e, no momento, segundo a Defesa Civil Municipal, não há registro de desalojados ou desabrigados em decorrência das chuvas.