Linhares, Vitória e Serra registram maiores volumes de chuva em 24h no ES

Linhares, Vitória e Serra foram as cidades do Espírito Santo que registraram maior volume de chuvas nas últimas 24h, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (21). Entre desabrigados e desalojados, 1.842 pessoas estão fora de suas casas por causa dos temporais que atingem o Estado há mais de uma semana.
O Espírito Santo continua em estágio de alerta. Quatro pessoas já morreram em virtude das chuvas no Estado - três por soterramento e uma por afogamento. Seis municípios capixabas decretaram situação de emergência: Alegre, no Sul do Estado; Cariacica e Viana, na Grande Vitória; Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo.
O último balanço divulgado pela Defesa Civil indica que a chuva está concentrada agora principalmente na Grande Vitória e no Norte do Espírito Santo.
CIDADES COM MAIS CHUVA NAS ÚLTIMAS 24H
- Linhares - 102,6 mm
- Vitória - 97,6 mm
- Serra - 94,93 mm
- Aracruz - 92,50 mm
- São Mateus - 62,60 mm
- Marilândia - 57,80 mm
- Santa Leopoldina - 57,18 mm
- Vila Velha - 54,20 mm
- Rio Bananal - 53,60mm
- São Roque do Canaã - 52,18 mm
- Cariacica - 50,45 mm
- Fundão - 50,60 mm
- Ibiraçu - 47,49 mm
- Santa Maria de Jetibá - 41,41 mm
- Conceição da Barra - 40,00 mm
DESLIZAMENTO DE TERRAS
O último relatório da Defesa Civil Estadual aponta ainda 16 municípios do Espírito Santo com alerta de risco para deslizamentos de terra. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desestres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Das 16 cidades, Fundão tem risco alto e os demais moderado. Veja abaixo a lista dessas 16 cidades:
- Fundão
- Serra
- Linhares
- Afonso Cláudio
- Aracruz
- Brejetuba
- Barra de São Francisco
- Água Doce do Norte
- Vila Pavão
- Ibiraçu
- Vitória
- Vila Velha
- Cariacica
- Santa Leopoldina
- Viana
- Domingos Martins
SAIBA COMO SE MEDE A CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.