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Chuvas no ES

Linhares, Vitória e Serra registram maiores volumes de chuva em 24h no ES

Balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (21) aponta os municípios com maior quantidade de chuva nas últimas 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 08:31

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 08:31

Vitória foi o segundo município onde mais choveu no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Linhares, Vitória e Serra foram as cidades do Espírito Santo que registraram maior volume de chuvas nas últimas 24h, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (21). Entre desabrigados e desalojados, 1.842 pessoas estão fora de suas casas por causa dos temporais que atingem o Estado há mais de uma semana.
Linhares foi a cidade onde mais choveu. Nesta na quarta-feira (20), o município do Norte do Espírito Santo registrou 102,60 milímetros. Em seguida vem Vitória, com 97,76 milímetros, e Serra, com 94,3.
O Espírito Santo continua em estágio de alerta. Quatro pessoas já morreram em virtude das chuvas no Estado - três por soterramento e uma por afogamento. Seis municípios capixabas decretaram situação de emergência: Alegre, no Sul do Estado; Cariacica e Viana, na Grande Vitória; Domingos MartinsMarechal Floriano e Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo.
O último balanço divulgado pela Defesa Civil indica que a chuva está concentrada agora principalmente na Grande Vitória e no Norte do Espírito Santo.

CIDADES COM MAIS CHUVA NAS ÚLTIMAS 24H 

  1. Linhares - 102,6 mm
  2. Vitória - 97,6 mm
  3. Serra - 94,93 mm
  4. Aracruz - 92,50 mm
  5. São Mateus - 62,60 mm
  6. Marilândia - 57,80 mm
  7. Santa Leopoldina - 57,18 mm
  8. Vila Velha - 54,20 mm
  9. Rio Bananal - 53,60mm
  10. São Roque do Canaã - 52,18 mm
  11. Cariacica - 50,45 mm
  12. Fundão - 50,60 mm
  13. Ibiraçu - 47,49 mm
  14. Santa Maria de Jetibá - 41,41 mm
  15. Conceição da Barra - 40,00 mm

DESLIZAMENTO DE TERRAS

O último relatório da Defesa Civil Estadual aponta ainda 16 municípios do Espírito Santo com alerta de risco para deslizamentos de terra.  Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desestres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Das 16 cidades, Fundão tem risco alto e os demais moderado. Veja abaixo a lista dessas 16 cidades:
  1. Fundão
  2. Serra
  3. Linhares
  4. Afonso Cláudio
  5. Aracruz
  6. Brejetuba
  7. Barra de São Francisco
  8. Água Doce do Norte
  9. Vila Pavão
  10. Ibiraçu
  11. Vitória
  12. Vila Velha
  13. Cariacica
  14. Santa Leopoldina
  15. Viana
  16. Domingos Martins

SAIBA COMO SE MEDE A CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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