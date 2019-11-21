Quando a chuva vai dar uma trégua aos capixabas? Instituto responde
Quando a chuva vai dar uma trégua no Espírito Santo? Essa é a pergunta que o capixaba se faz diariamente há mais de uma semana. E a resposta não é nada animadora para aqueles que esperam por dias de sol. As previsões meteorológicas para os próximos dias permanecem com tempo fechado, chuvoso e contínuo. O atenuante é que a força e intensidade tendem a diminuir.
Este é o panorama indicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Pelo menos até domingo, dia 24, o cenário de chuvas ao longo do dia dificilmente se alterará. O panorama apenas deve ter uma melhora, com possibilidade de sol na próxima terça-feira (26), ainda assim, com risco de pancadas de chuva, disse a meteorologista do instituto, Marlene Leal.
"Ainda continua. Até o dia 24 a gente tem indicativo de chuva. Na sexta (22), deve cair uma pancada boa à tarde e, na madrugada do dia 24, isso pode se repetir. Essas condições são mais para a Região Metropolitana (Grande Vitória), mas no interior não muda muito. Essa instabilidade deve se manter. Apenas na terça-feira (26) a nebulosidade pode perder força, mas há o risco de ter mais chuvas. O capixaba pode esperar por mais chuva", pontuou.
EXPLICAÇÃO PARA A CHUVA "SEM FIM"
O que explica tanta chuva? Esse é outro questionamento que a população do ES faz. A meteorologista explicou que há uma forte nebulosidade estacionada sobre o Estado e com grande volume de água. Essa combinação favorece os temporais como os observados nesta quarta-feira (20) em toda a Grande Vitória e também no interior.
"O que está acontecendo ali: a frente fria parou exatamente na direção de Vitória e já está estacionada há dias, sem qualquer avanço ou recuo. Existe a zona de convergência do Atlântico Sul, que vem da Amazônia, incidindo onde está a frente fria, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, em uma área de baixa pressão atmosférica. É como se formasse um canal de água sobre o Espírito Santo. Isso que faz com que o volume de água seja muito grande"
ACUMULADO
A sequência de chuvas de fato impressiona. De Norte a Sul do Estado, municípios registram elevados índices pluviométricos e algumas já superaram em uma semana de chuva o esperado para o mês, como dito pela meteorologista.
"Em Linhares já choveu até ontem 217 milímetros quando o estimado para novembro é de 215mm. Na Capital, a quantidade impressiona, pois eram esperado um acumulado de 233mm e até agora, desde que as chuvas começaram a ser registras no dia 12, o somatório já atingiu 335mm. É muita água para um período de pouco mais de uma semana", salientou Marlene Leal.
ALERTA LARANJA
Com o quadro de chuvas com poucas alterações, o Inmet manteve o alerta para o Estado para esta quinta-feira (21), mas diferentemente do emitido para quarta-feira (20), agora o em vigência é o laranja, e não o vermelho, quando o nível de atenção é o mais elevado. Neste cenário, as chuvas estimadas até às 23h59 não devem passar dos 100mm para o período. Um volume ainda alto, salientou a meteorologista, porém um pouco abaixo do que pode ser atingido no alerta vermelho.