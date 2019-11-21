Quando a chuva vai dar uma trégua aos capixabas? Instituto responde

"O que está acontecendo ali: a frente fria parou exatamente na direção de Vitória e já está estacionada há dias, sem qualquer avanço ou recuo. Existe a zona de convergência do Atlântico Sul, que vem da Amazônia, incidindo onde está a frente fria, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, em uma área de baixa pressão atmosférica. É como se formasse um canal de água sobre o Espírito Santo. Isso que faz com que o volume de água seja muito grande"