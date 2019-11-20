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Chuva e obras complicam trânsito na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Motoristas reclamam do número de buracos e dificuldades de passar pelo local. Trajetos de cinco minutos estão levando mais de 40 minutos para serem feitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:54

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:54

Obras e chuvas causam transtornos no trânsito no km 0 da rodovia Leste Oeste, em Cariacica Crédito: Reprodução/Viviann Barcelos
As obras no km 0 da rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, que já causavam problemas no trânsito, trouxeram transtornos ainda maiores com a chegada das fortes chuvas no Estado. Motoristas e moradores da região reclamaram do aumento do número de buracos e dificuldade de passar pelo local nesta quarta-feira (20). Confira a situação do local no vídeo abaixo. 
Com as chuvas, o trecho encheu de água, criando diversos buracos. A situação deixou o trânsito lento na região. Nas imagens é possível ver o congestionamento formado próximo ao Terminal de Campo Grande. Segundo motoristas, trajetos que eram feitos em cinco minutos estão levando mais de 40 minutos para serem realizados. 
Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que o trecho Leste-Oeste, entre o Terminal de Campo Grande e a BR 262, está passando por obras para desafogar o trânsito na região e melhorar os acessos às duas rodovias. Ao final delas, serão quatro pistas no sentido BR 262. Assim que o tempo estiver firme, será realizado um tapa-buracos no local. 

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