Chuva e obras complicam trânsito na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Com as chuvas, o trecho encheu de água, criando diversos buracos. A situação deixou o trânsito lento na região. Nas imagens é possível ver o congestionamento formado próximo ao Terminal de Campo Grande. Segundo motoristas, trajetos que eram feitos em cinco minutos estão levando mais de 40 minutos para serem realizados.

Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que o trecho Leste-Oeste, entre o Terminal de Campo Grande e a BR 262, está passando por obras para desafogar o trânsito na região e melhorar os acessos às duas rodovias. Ao final delas, serão quatro pistas no sentido BR 262. Assim que o tempo estiver firme, será realizado um tapa-buracos no local.