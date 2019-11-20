Chuva provoca alagamentos e complica trânsito em Vitória

Buracos e alagamentos - decorrentes das fortes chuvas que atingem a Grande Vitória desde a última semana - têm sido os principais motivos da lentidão na fluidez do trânsito na Capital, informou a Guarda do município.
No início da tarde desta quarta-feira (20), os agentes registraram intensos pontos de retenção na Avenida Elias Miguel, ocasionando reflexos na Alexandre Buaiz e Segunda Ponte, no sentido Centro. Mais cedo, na Rodovia Norte e Sul, em Jardim Camburi - sentido Serra -, o tráfego era complicado e muitos veículos passavam pela contramão. Confira outras vias congestionadas:
- Segunda Ponte, sentido Vitória;
- Alexandre Buaiz, sentido Centro - próximo à Rodoviária;
- Elias Miguel, sentido Centro;
- Norte e Sul, nos dois sentidos - próximo à Caixa Econômica Federal;
- Trevo de Goiabeiras, sentido Serra (as obras no local também contribuem com o engarrafamento);
- Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto.