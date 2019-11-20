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Mobilidade urbana

Chuva provoca alagamentos e complica trânsito em Vitória

Há intensos pontos de retenção e buracos na Avenida Elias Miguel, ocasionando reflexos na Alexandre Buaiz e Segunda Ponte, sentido Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 16:38

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 16:38

Dia de chuva e trânsito na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Buracos e alagamentos - decorrentes das fortes chuvas que atingem a Grande Vitória desde a última semana - têm sido os principais motivos da lentidão na fluidez do trânsito na Capital, informou a Guarda do município.
No início da tarde desta quarta-feira (20), os agentes registraram intensos pontos de retenção na Avenida Elias Miguel, ocasionando reflexos na Alexandre Buaiz e Segunda Ponte, no sentido Centro. Mais cedo, na Rodovia Norte e Sul, em Jardim Camburi - sentido Serra -, o tráfego era complicado e muitos veículos passavam pela contramão.  Confira outras vias congestionadas:
  • Segunda Ponte, sentido Vitória;
  • Alexandre Buaiz, sentido Centro - próximo à Rodoviária;
  • Elias Miguel, sentido Centro;
  • Norte e Sul, nos dois sentidos - próximo à Caixa Econômica Federal;
  • Trevo de Goiabeiras, sentido Serra (as obras no local também contribuem com o engarrafamento);
  • Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto.

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