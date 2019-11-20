Chuva provoca alagamentos e complica trânsito em Vitória

No início da tarde desta quarta-feira (20), os agentes registraram intensos pontos de retenção na Avenida Elias Miguel, ocasionando reflexos na Alexandre Buaiz e Segunda Ponte, no sentido Centro. Mais cedo, na Rodovia Norte e Sul, em Jardim Camburi - sentido Serra -, o tráfego era complicado e muitos veículos passavam pela contramão. Confira outras vias congestionadas: