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Imunização

Vitória abre novos agendamentos on-line no sábado para vacina de gripe

Segundo a prefeitura, 8 mil vagas serão abertas. Para receber a imunização, é necessário realizar o agendamento pelo site
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 19:48

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 19:48

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória
Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória informou que, a partir das 8 horas deste sábado (2), o serviço de agendamento on-line do município  vai abrir 8 mil novas vagas para imunização na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Para a prefeitura, a ferramenta evita que muitas pessoas busquem os locais de vacinação ao mesmo tempo, evitando situações de risco em época de coronavírus, como filas e aglomeração.
Podem agendar a vacina: idosos, profissionais da saúde, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (veja a lista), profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.
A imunização é ofertada nas escolas da rede municipal de ensino e acontece apenas no período da manhã.

COMO AGENDAR

Para marcar a imunização, basta entrar no site da Prefeitura de Vitória, clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo Vitória Online.
Caso o cidadão não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.
As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema depende sempre da entrega dos novos lotes.
A população pode conferir as Unidades de Saúde disponíveis para a imunização por meio do site da Prefeitura. Consulte Unidades

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