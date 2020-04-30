Vitória abre novos agendamentos on-line no sábado para vacina de gripe

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que, a partir das 8 horas deste sábado (2), o serviço de agendamento on-line do município vai abrir 8 mil novas vagas para imunização na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Para a prefeitura, a ferramenta evita que muitas pessoas busquem os locais de vacinação ao mesmo tempo, evitando situações de risco em época de coronavírus, como filas e aglomeração.

Podem agendar a vacina: idosos, profissionais da saúde, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (veja a lista) , profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.

A imunização é ofertada nas escolas da rede municipal de ensino e acontece apenas no período da manhã.

COMO AGENDAR

Vitória Online. Para marcar a imunização, basta entrar no site da Prefeitura de Vitória , clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo

Caso o cidadão não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.

As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema depende sempre da entrega dos novos lotes.