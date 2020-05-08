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Diferentes medidas

Como os prefeitos da Grande Vitória tentam conter o coronavírus

Apesar dos municípios apresentarem números diferentes durante a pandemia, região forma uma área de risco no contágio da Covid-19; gestores buscam alternativas para aumentar a taxa de isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 21:26

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 21:26

Data: 07/05/2020 - Vila Velha - Pessoas circulando pela Avenida Hugo Musso, em Vila Velha - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pessoas sem máscara circulando pela Avenida Hugo Musso, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com objetivo de conter a pandemia do novo coronavírus, o consenso entre os prefeitos da Grande Vitória é que a maior taxa possível de isolamento social deve ser alcançada e, assim, evitar um colapso do sistema de saúde. Apesar dos municípios apresentarem números diferentes durante a pandemia, a região da Grande Vitória forma uma área de risco no contágio da Covid-19.
Em meio ao avanço do novo coronavírus, os prefeitos de VitóriaVila VelhaSerraCariacica, Viana, Fundão e Guarapari, cidades que formam a Grande Vitória, buscam alternativas para aumentar a taxa de isolamento social.
Uma medida anunciada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Alexandre Cerqueira, pretende colaborar para o aumento da taxa de isolamento na Grande Vitória. A partir da próxima semana, haverá mais rigor nas abordagens de indivíduos que descumprirem as regras de isolamento.

VEJA O QUE OS PREFEITOS DA GRANDE VITÓRIA TÊM FEITO PARA CONTER O CORONAVÍRUS:

VITÓRIA:

A capital do Espírito Santo optou por reduzir a iluminação pública em pontos específicos da cidade como maneira de evitar aglomerações, portanto, o contágio do novo coronavírus.
Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, há uma "fiscalização intensa" do comércio, já tendo sido fechado, multado ou abordado mais de 700 estabelecimentos.

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A prefeitura de Vitória decidiu fechar para visitação os cemitérios municipais durante o fim de semana. A medida tem relação com o Dia das Mães e um possível aumento de visitas aos túmulos.

VILA VELHA

Município responsável pelo primeiro registro de coronavírus no Espírito Santo, ainda no início de março, Vila Velha lidera o número de casos confirmados da Covid-19, com 936 confirmações. Na tentativa de contenção da pandemia, protocolos de higiene são adotados nas feiras livres e um decreto publicado nesta semana restringe a permanência da população nos calçadões e no Morro do Moreno.
Diferentemente da capital, o município canela-verde não pretende adotar a ideia de redução da iluminação pública. Segundo o prefeito Max Filho, há um "paradoxo da segurança", já que cabos de energia estão sendo furtados na orla das praias. Uma redução da iluminação poderia agravar a situação.

VIANA

De acordo com o prefeito de Viana, Gilson Daniel, barreiras sanitárias foram instaladas no município para verificação do estado de saúde e orientação da população.

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O prefeito acrescentou que também reduzirá a iluminação em locais de prática de esportes. Ele não acredita que deva existir um aumento na violência, já que a decisão foi tomada em conjunto com a Polícia Militar.

SERRA

Município com o segundo maior número de casos confirmados (795), atrás apenas de Vila Velha (936), a Serra investe na fiscalização do comércio como medida de combate à Covid-19. Já foram mais de 1.800 estabelecimentos abordados até a tarde desta quinta-feira (7). Os comércios que insistirem em funcionar podem ser multados em até R$ 2 mil.
Assim como Viana e Vitória, desde o fim do mês de abril há o desligamento das luzes de quadras e campos de futebol na Serra, com objetivo de evitar formações de grupos. Segundo informações, cerca de 30 locais foram apagados, como por exemplo o Parque da Cidade.

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Para denunciar qualquer irregularidade diante da pandemia, você pode ligar para os números: 0800 283 9780 / ( 27) 3291-2011 / (27) 99624-0223.

CARIACICA

Com conhecidos pontos de aglomerações, como a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica tem usado carros de som e faixas em locais específicos para alertar a população quanto a importância do isolamento social. De acordo com o prefeito Juninho, não adianta fazer novos decretos se os anteriores não forem cumpridos.
Assim como outras cidades, Cariacica também adotou a redução de iluminação pública na cidade. Segundo o prefeito, a medida foi adotada ainda em março, quando foi determinado que apagassem as luzes de quadras e campos de futebol.

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A Prefeitura ainda anunciou nesta quinta-feira (7), a instalação de barreira sanitárias em dois pontos da cidade.
Para denunciar irregularidades no comércio a população pode ligar para os números 0800 283 9255 e também para o 162.

FUNDÃO

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Fundão não havia respondido sobre as ferramentas de fiscalização do isolamento social na cidade.
Questionada sobre uma possível redução da iluminação pública, a prefeitura disse que a prática pode "favorecer a criminalidade" e que a decisão deste tipo precisa ter participação da Polícia Militar.

GUARAPARI

A prefeitura de Guarapari informou que tem realizado ações envolvendo a Defesa Civil e a Polícia Militar para fiscalizar estabelecimentos comerciais. Além disso, há uma tentativa de evitar aglomerações em praias e orientação do uso de máscaras de proteção nas ruas.

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Além disso, há um bloqueio nas entradas da cidade evitando a entrada de vans e ônibus de turismo.

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES:

Até a tarde desta quinta-feira (7), na ultima atualização feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo registrava 157 mortes e 3.988 casos confirmados do novo coronavírus. Das quase quatro mil confirmações registradas, apenas a Grande Vitória (7 municípios) possui mais de três mil casos.

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