Como os prefeitos da Grande Vitória tentam conter o coronavírus

Pessoas sem máscara circulando pela Avenida Hugo Musso, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Com objetivo de conter a pandemia do novo coronavírus , o consenso entre os prefeitos da Grande Vitória é que a maior taxa possível de isolamento social deve ser alcançada e, assim, evitar um colapso do sistema de saúde. Apesar dos municípios apresentarem números diferentes durante a pandemia, a região da Grande Vitória forma uma área de risco no contágio da Covid-19.

Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Em meio ao avanço do novo coronavírus, os prefeitos de Vitória Guarapari , cidades que formam a Grande Vitória, buscam alternativas para aumentar a taxa de isolamento social.

VEJA O QUE OS PREFEITOS DA GRANDE VITÓRIA TÊM FEITO PARA CONTER O CORONAVÍRUS:

VITÓRIA:

Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, há uma "fiscalização intensa" do comércio, já tendo sido fechado, multado ou abordado mais de 700 estabelecimentos.

VILA VELHA

Diferentemente da capital, o município canela-verde não pretende adotar a ideia de redução da iluminação pública. Segundo o prefeito Max Filho, há um "paradoxo da segurança", já que cabos de energia estão sendo furtados na orla das praias. Uma redução da iluminação poderia agravar a situação.

VIANA

De acordo com o prefeito de Viana, Gilson Daniel, barreiras sanitárias foram instaladas no município para verificação do estado de saúde e orientação da população.

O prefeito acrescentou que também reduzirá a iluminação em locais de prática de esportes. Ele não acredita que deva existir um aumento na violência, já que a decisão foi tomada em conjunto com a Polícia Militar.

SERRA

Município com o segundo maior número de casos confirmados (795), atrás apenas de Vila Velha (936), a Serra investe na fiscalização do comércio como medida de combate à Covid-19. Já foram mais de 1.800 estabelecimentos abordados até a tarde desta quinta-feira (7). Os comércios que insistirem em funcionar podem ser multados em até R$ 2 mil.

Assim como Viana e Vitória, desde o fim do mês de abril há o desligamento das luzes de quadras e campos de futebol na Serra, com objetivo de evitar formações de grupos. Segundo informações, cerca de 30 locais foram apagados, como por exemplo o Parque da Cidade.

Para denunciar qualquer irregularidade diante da pandemia, você pode ligar para os números: 0800 283 9780 / ( 27) 3291-2011 / (27) 99624-0223.

CARIACICA

Com conhecidos pontos de aglomerações, como a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica tem usado carros de som e faixas em locais específicos para alertar a população quanto a importância do isolamento social. De acordo com o prefeito Juninho, não adianta fazer novos decretos se os anteriores não forem cumpridos.

Assim como outras cidades, Cariacica também adotou a redução de iluminação pública na cidade. Segundo o prefeito, a medida foi adotada ainda em março, quando foi determinado que apagassem as luzes de quadras e campos de futebol.

Para denunciar irregularidades no comércio a população pode ligar para os números 0800 283 9255 e também para o 162.

FUNDÃO

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Fundão não havia respondido sobre as ferramentas de fiscalização do isolamento social na cidade.

Questionada sobre uma possível redução da iluminação pública, a prefeitura disse que a prática pode "favorecer a criminalidade" e que a decisão deste tipo precisa ter participação da Polícia Militar.

GUARAPARI

A prefeitura de Guarapari informou que tem realizado ações envolvendo a Defesa Civil e a Polícia Militar para fiscalizar estabelecimentos comerciais. Além disso, há uma tentativa de evitar aglomerações em praias e orientação do uso de máscaras de proteção nas ruas.

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES: